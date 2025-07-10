巴基斯坦警方在突袭一个诈骗呼叫中心时拘留了149人，其中包括大多数是中国人的71名外国人。国家网络犯罪调查局（NCCIA）于周四公布了这一信息。

随后费萨拉巴德一家法院将69名嫌疑人移交给国家网络犯罪调查局，拘留5天，同时将62名嫌疑人羁押14天。据《快报》报道，他们共被提起了七起与金融欺诈和诈骗相关的诉讼。

国家网络犯罪调查局在一份声明中表示：“突袭行动中我们发现了一个从事庞氏骗局和投资诈骗的大型呼叫中心。这个诈骗网络欺骗公众，并非法套取巨额资金。”

国家网络犯罪调查局表示，该行动是根据有关上述网络的举报采取的，上述网络位于该国东部制造业中心费萨拉巴德。在给法新社的一份声明中国家网络犯罪调查局表示，此次突袭是在前费萨拉巴德电网负责人塔辛·阿万的住所进行的，但阿万尚未被捕。

被拘留者包括78名巴基斯坦人和48名中国人，以及来自尼日利亚、菲律宾、斯里兰卡、孟加拉国、津巴布韦和缅甸的公民。被拘留的149人中有18人是女性。

一份警方报告副本中这样写道，受害者最初从他们的小额投资中获得了一些回报，之后被说服存入更大数额的资金。声明中称：“被告运营着 WhatsApp 群组，通过向普通用户提供订阅 TikTok 和 YouTube 频道等小型投资任务来引诱他们。然后他们将用户引导至 Telegram ，完成需要更大投资的在线任务。”