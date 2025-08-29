美国人工智能芯片巨头英伟达（Nvidia）的首席执行官黄仁勋表示，他正在与特朗普政府进行谈判，计划向中国出售Blackwell芯片。由于限制措施，该公司正在寻找进入中国市场的途径。

黄仁勋在周四接受Fox Business采访时表示，他对与政府的谈判持“乐观”态度，但补充说，目前尚无达成协议的时间表。

黄仁勋说道，“我认为这次对话可能需要一段时间，但特朗普总统明白，让全世界基于美国的技术堆栈开发人工智能，有助于美国在人工智能竞赛中获胜。”

他说道，“他希望美国的技术遍布全球，就像美元是全球标准一样，让全世界都建立在美国标准之上。”

英伟达首席执行官还谈到了他对人工智能（AI）的看法，认为人工智能将“丰富我们的生活”，尽管它会导致一些工作岗位“消失”。

黄仁勋表示，人工智能将在许多不同领域带来积极影响，例如提高生产力、推动GDP增长以及增强创新能力。

他说，“每一次工业革命都会导致社会行为的某些变化。但我预计，由于人工智能和自动化，经济表现会非常好。我也期待我们的生活更加丰富，生活质量当然会随着时间的推移而提高。一些工作岗位会消失，许多新工作会被创造出来。但有一点是肯定的，每个工作岗位都会因为人工智能而发生变化。”