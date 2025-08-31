印度总理纳伦德拉·莫迪周日在与中国国家主席习近平的重要会晤中表示，新德里致力于改善与北京的关系。双方同意搁置因多年边境对峙而产生的分歧。

莫迪七年来首次访问中国，参加为期两天的上海合作组织（SCO）会议。此次会议还包括俄罗斯总统普京以及来自中亚、南亚、东南亚和中东的其他领导人，展现了“全球南方”的团结。

“我们致力于在相互尊重、信任和敏感的基础上推进双边关系，”莫迪在峰会期间与习近平会晤时表示。这段话摘自印度领导人官方社交媒体账号发布的视频片段。

此次双边会晤发生在美国因印度购买俄罗斯石油而对印度商品征收50%惩罚性关税的五天后。分析人士指出，习近平和莫迪希望在西方压力面前展现团结。

莫迪表示，双方在有争议的喜马拉雅边境地区已营造出“和平与稳定的氛围”。该地区曾因2020年致命的军队冲突而陷入长期对峙，冻结了这两个核武国家之间的大部分合作领域。他补充说，双方已就边境管理达成协议，但未透露具体细节。

‘边境问题不应定义中印关系’

习近平在上合组织峰会上表示，中印双方应加强战略沟通，深化互信。

“我们必须……不让边境问题定义中印关系的整体局面，”据新华社报道，习近平如是说。他强调，两国正处于发展和振兴的关键阶段，应将重点放在可持续经济进步上。

“（印度和中国）应扩大交流与合作，实现互利共赢，”习近平补充道。

习近平将中印关系描述为充满希望、稳定且具有深远意义，并展望了跨多个领域和地区的合作愿景。

用合作取代边境紧张