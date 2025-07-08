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特朗普: 将向乌克兰提供更多防御性武器
美国总统唐纳德·特朗普表示，他们将主要向基辅运送防御性武器，他对普京未能阻止乌克兰战争感到“失望”。
特朗普: 将向乌克兰提供更多防御性武器
Ukraine has been asking Washington to sell it more Patriot missiles and systems that it sees as key to defending its cities. / Reuters
2025年7月8日

美国总统唐纳德·特朗普表示，他们将向饱受战争蹂躏的乌克兰运送更多武器，以抵御俄罗斯的袭击。

特朗普周一在白宫对记者发表讲话时表示，乌克兰遭受了俄罗斯的重创，需要具备自卫能力，并表示美国将主要向乌克兰运送防御性武器。

特朗普周五告诉记者，乌克兰需要“爱国者”导弹来自卫，但周一他并未具体谈及这一问题。

美国领导人特朗普在与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡共进晚餐前说道。“我们将运送更多武器。我们必须这样做。他们需要具备自卫能力。他们现在正遭受重创，我们必须运送更多武器，主要是防御性武器。”

特朗普表示，他对俄罗斯总统普京未能停止战争感到“失望”，并表示“我对这种情况感到不满”。

“保卫领空”

乌克兰总统泽连斯基周五与特朗普通话后表示，他们同意与美国合作，增强基辅“保卫领空”的能力。泽连斯基表示，他与特朗普讨论了联合国防生产、采购和投资事宜。

乌克兰要求华盛顿出售更多“爱国者”导弹和系统，认为这些系统是保护其城市免受俄罗斯空袭加剧的关键。

华盛顿决定停止向乌克兰运送部分武器，引发了有关方面对基辅抵御俄罗斯空袭和战场推进能力将被削弱的警告。德国表示，正就为乌克兰购买“爱国者”防空系统进行谈判。

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