自上周以来，席卷欧洲的严重热浪估计已导致约2,300人死亡，这是根据周三发布的一项研究得出的结论。

根据伦敦帝国理工学院和伦敦卫生与热带医学学院的科学家进行的研究，其中约1,500人（占估计热浪相关死亡人数的65%）的死亡与气候危机有关，这场危机导致了欧洲大陆更为严重的热浪。

研究指出，气候危机使初夏期间欧洲的热浪相关死亡人数增加了三倍。

研究人员重点分析了6月23日至7月2日的10天高温天气，覆盖了包括伦敦、巴黎、法兰克福、布达佩斯、萨格勒布（克罗地亚）、雅典、罗马、米兰、萨萨里（意大利）、巴塞罗那、马德里和里斯本在内的12个欧洲城市。

研究指出，“这一分析以及许多其他研究的结果非常明确：由于气候危机，整个欧洲的极端高温正在迅速增加。”

研究进一步强调，这些城市的气温上升幅度高达4°C。

创纪录的热浪

研究警告称，热浪温度将继续上升，可能导致死亡人数进一步增加。

欧盟的哥白尼气候变化服务部门在周三发布的月度气候公报中也表示，2025年6月是全球第三热的6月。

“2025年6月，异常热浪影响了西欧的大部分地区，该地区大部分地方经历了非常强烈的热应激。这场热浪因西地中海创纪录的海面温度而变得更加严重，”欧洲中期天气预报中心气候战略负责人萨曼莎·伯吉斯（Samantha Burgess）表示。

伯吉斯警告称，热浪可能会变得“更频繁、更强烈”，并影响更多的欧洲人。