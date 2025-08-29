2025年8月29日
巴基斯坦当局本周在旁遮普省撤离了超过一百万人，这是近40年来最严重的洪水淹没了数百个村庄和重要的粮食作物。
由于季风暴雨以及邻国印度从其水坝释放多余的水，导致流入东部省份的三条河流水位暴涨。
旁遮普省灾害管理局周四表示，当局被迫在一些地区破坏河堤，导致超过1400个村庄被淹。
在切纳布河泛滥后，卡迪拉巴德的居民涉水穿过齐胸深的洪水。
官员表示，印度水坝向拉维河、苏特莱杰河和切纳布河释放的水进一步加剧了洪灾。
总理夏巴兹·谢里夫与联邦部长和旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹一同视察了受灾地区，并强调了建设新水库以应对反复发生的挑战的紧迫性。
他在一次官方会议上表示，“不幸的是，巴基斯坦是受气候变化影响最严重的10个国家之一。未来几年，其影响将进一步加剧，因此我们需要立即采取行动控制局势。”
旁遮普省是巴基斯坦一半人口的家园，也是小麦、大米和棉花的重要产地。本周，该省至少有12人死亡。自6月底以来，全国范围内已有超过800人因洪水丧生。
周四早些时候，切纳布河的洪水威胁到卡迪拉巴德的一座长达1000米的拦河坝，该坝用于调节河流流量。
当局故意炸毁部分河堤，将水释放到附近的土地上，以防止拦河坝崩塌，否则将淹没两个城镇。
省灾害管理发言人表示，“我们已经避免了威胁。”
到周四下午，拦河坝的水流量已从夜间接近一百万立方英尺下降到约755000立方英尺，接近其800000立方英尺的容量。
官员将严重洪灾归咎于不断变化的天气模式。2022年，前所未有的季风雨导致至少1,000人死亡，并摧毁了农作物、道路和桥梁。
巴基斯坦国家灾害管理局局长伊南·海德尔·马利克表示，今年的洪水是由于来自东部、南部和西部的天气系统汇聚而成的。
规划部长艾赫桑·伊克巴尔表示，气候危机“已成为新常态”。但他补充道，“这并非不可控。”