巴基斯坦当局本周在旁遮普省撤离了超过一百万人，这是近40年来最严重的洪水淹没了数百个村庄和重要的粮食作物。

由于季风暴雨以及邻国印度从其水坝释放多余的水，导致流入东部省份的三条河流水位暴涨。

旁遮普省灾害管理局周四表示，当局被迫在一些地区破坏河堤，导致超过1400个村庄被淹。

在切纳布河泛滥后，卡迪拉巴德的居民涉水穿过齐胸深的洪水。

官员表示，印度水坝向拉维河、苏特莱杰河和切纳布河释放的水进一步加剧了洪灾。

总理夏巴兹·谢里夫与联邦部长和旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹一同视察了受灾地区，并强调了建设新水库以应对反复发生的挑战的紧迫性。

他在一次官方会议上表示，“不幸的是，巴基斯坦是受气候变化影响最严重的10个国家之一。未来几年，其影响将进一步加剧，因此我们需要立即采取行动控制局势。”

旁遮普省是巴基斯坦一半人口的家园，也是小麦、大米和棉花的重要产地。本周，该省至少有12人死亡。自6月底以来，全国范围内已有超过800人因洪水丧生。