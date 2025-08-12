特朗普周日晚些时候在社交媒体上发文称，他希望中国“迅速将大豆订单翻四倍”，并补充说，这将是平衡与美国贸易的一种方式。

目前，休战的延长意味着今年美国对中国商品的关税维持在30%。根据双方的降温协议，北京对美国商品的相应关税维持在10%。

自1月重返总统职位以来，特朗普对几乎所有贸易伙伴征收了10%的“对等”关税，旨在解决华盛顿认为不公平的贸易行为。

上周四，这一关税对几十个经济体提高到不同的更高水平。主要伙伴如欧盟、日本和韩国的许多产品现在面临15%的美国关税，而叙利亚的关税水平高达41%。

“对等”关税不包括已被单独针对的行业，如钢铁和铝，也不包括正在调查中的行业，如制药和半导体。

此外，它们预计将排除黄金，尽管上周美国海关当局公布的一份澄清文件引发了对某些金条可能仍被征税的担忧。

特朗普周一表示，黄金进口将不会面临额外关税，但未提供进一步细节。

美国总统还单独针对一些国家采取行动，例如巴西因前总统雅伊尔·博索纳罗被指控策划政变而受到关注，以及印度因其购买俄罗斯石油而受到批评。

加拿大和墨西哥则适用不同的关税制度。