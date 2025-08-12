美国总统唐纳德·特朗普周一宣布，他已签署一项行政命令，将对中国的关税暂停期限延长90天。
“协议的其他所有内容将保持不变。感谢大家对此事的关注！”特朗普周一在Truth Social上表示。
根据该命令，美国将维持对中国进口商品加征关税的暂停措施至11月10日。在此期间，10%的对等关税仍然有效。
此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，特朗普已签署该命令，并援引政府官员的消息。
中国商务部也表示，将暂停对美国商品的关税90天。然而，中国将继续对美国商品维持10%的关税，并采取措施解决美国商品面临的非关税壁垒。
紧张的休战
尽管两国在5月日内瓦的高级别会谈后达成了缓和紧张局势的协议，但降温过程并不稳定。
6月，主要经济官员在伦敦召开会议，但分歧浮现，美国官员指责中方违反协议。政策制定者上个月在斯德哥尔摩再次会面。
美国贸易特使贾米森·格里尔上个月表示，特朗普将对任何此类延期做出“最终决定”。
特朗普周日晚些时候在社交媒体上发文称，他希望中国“迅速将大豆订单翻四倍”，并补充说，这将是平衡与美国贸易的一种方式。
目前，休战的延长意味着今年美国对中国商品的关税维持在30%。根据双方的降温协议，北京对美国商品的相应关税维持在10%。
自1月重返总统职位以来，特朗普对几乎所有贸易伙伴征收了10%的“对等”关税，旨在解决华盛顿认为不公平的贸易行为。
上周四，这一关税对几十个经济体提高到不同的更高水平。主要伙伴如欧盟、日本和韩国的许多产品现在面临15%的美国关税，而叙利亚的关税水平高达41%。
“对等”关税不包括已被单独针对的行业，如钢铁和铝，也不包括正在调查中的行业，如制药和半导体。
此外，它们预计将排除黄金，尽管上周美国海关当局公布的一份澄清文件引发了对某些金条可能仍被征税的担忧。
特朗普周一表示，黄金进口将不会面临额外关税，但未提供进一步细节。
美国总统还单独针对一些国家采取行动，例如巴西因前总统雅伊尔·博索纳罗被指控策划政变而受到关注，以及印度因其购买俄罗斯石油而受到批评。
加拿大和墨西哥则适用不同的关税制度。