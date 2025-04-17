土耳其
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土耳其谴责希腊的海上计划 誓言捍卫其在爱琴海和地中海东部的权利
土耳其外交部强调，应避免在封闭或半封闭海域采取单方面行动，并鼓励依据国际海洋法沿海国家之间的合作。
土耳其谴责希腊的海上计划 誓言捍卫其在爱琴海和地中海东部的权利
"We condemn the attacks carried out on the Zamzam refugee camp near Al Fasher, Sudan, which resulted in the killing of humanitarian aid workers and many civilians," the Turkish Foreign Ministry said in an official statement. / TRT World and Agencies
2025年4月17日

土耳其严词批评希腊新宣布的“海洋空间规划”（MSP）的部分内容，认为该计划侵犯了土耳其在爱琴海和东地中海的海洋管辖范围。

土耳其外交部周三发表声明再次强调雅典的此类单方面举措对土耳其不具有法律效力，也不会产生任何后果。

声明中说：“希腊根据欧盟立法宣布的《海洋空间规划》（DMP）中指定的一些区域侵犯了我国在爱琴海和东地中海的海洋管辖区域。”

土耳其确认支持对话的立场

土耳其外交部强调，应避免在封闭或半封闭海域采取单边行动，并鼓励依据国际海洋法沿海国家之间的合作。

声明中还提到：“在此背景下，土耳其始终愿意与希腊在爱琴海开展合作”。这表明尽管紧张局势加剧，但安卡拉仍愿意进行对话。

“过去的尝试没有法律依据”

外交部表示，希腊过去采取的类似举措和既成事实的努力没有任何法律效力。

土耳其认为，最新举措在法律和外交上也是无效的。

声明中称：“这些决定和既成事实的企图像昨天一样，今天或明天也不会对我国产生任何法律后果。”

2023年《雅典宣言》

安卡拉还回顾了两国于2023年12月7日签署的《雅典友好睦邻宣言》，并表示该文件为解决双边问题提供了指导框架。

外交部表示：“土耳其坚持认为，应在国际法、公平和睦邻友好的基础上采取真诚和全面的方式解决问题。”

土耳其将提出自己的海洋计划

为响应希腊的海洋空间规划，土耳其宣布将向联合国教科文组织和联合国相关机构提交自己的海洋空间规划。

此举旨在强调土耳其的海上主张并反制希腊的过度扩张。

这一最新进展恰逢土耳其与希腊关系脆弱的缓和时期，两国近期都强调外交和相互尊重。希腊的海洋主张不断挑战这种善意的界限。

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