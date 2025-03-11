中国经济正面临国际环境中日益增长的不确定性以及国内需求不足的问题，一位高级官员周四表示。对此，北京承诺将通过增加支出和降息来提振疲软的经济增长。

本周，北京设定了约5%的年度经济增长目标，并承诺将国内需求作为主要经济驱动力。这一目标是在中美贸易战升级、出口受挫的背景下提出的。

美国总统唐纳德·特朗普本周对中国进口商品实施了更多全面关税，这与上月的类似举措相呼应。

然而，中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁在新闻发布会上表示，中国对实现今年的增长目标“充满信心”。

“我们有实现今年约5%增长目标的基本支撑和保障，”郑栅洁说。他补充道，对此他“充满信心”。

在北京一年一度的“两会”期间，郑栅洁承认，“外部环境的不确定性进一步增加”。

“我们还面临一些问题，比如国内需求不足，一些行业和企业的生产经营困难，”他说。

“不过，我们认为这些困难和挑战是在发展和进步的过程中产生的，都是可以克服和解决的，”郑补充道。

扩大支出

中国央行行长潘功胜周四表示，根据国内外经济和金融形势，今年将“适时”进一步降息。

去年10月，北京央行将两项关键利率降至历史低点。

财政部长蓝佛安周四承诺，到2025年将“进一步扩大”财政支出。

他说，这将促进“经济和社会的可持续健康发展”。

自新冠疫情以来，全球第二大经济体一直难以恢复元气，国内消费低迷，庞大的房地产行业持续的债务危机也拖累了经济。

特朗普最新一轮关税进一步增加了中国面临的困难。

这些关税预计将影响全球两大经济体之间数千亿美元的贸易总额。

作为回应，北京周二宣布了自己的反制措施，以应对华盛顿最新的关税上调，并誓言将贸易战“斗争到底”。

这些措施将使中国对包括大豆、猪肉和小麦在内的一系列美国农产品征收高达15%的关税，并将于下周初开始实施。