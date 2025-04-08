台湾国家安全局表示，中国正在利用生成式人工智能（AI）加强针对台湾的虚假信息传播，试图“分化”台湾民众。

台湾指责中国近年来增加军事演习、实施贸易制裁和组织针对台湾的影响力活动。并指出采取这些措施是为了迫使台湾接受中国的主权主张。台湾坚决拒绝中国的主权要求。

本月，中国在台湾附近进行了为期两天的军事演习和实弹演练，引发了美国及其许多盟友的担忧。

在一份提交给议会并接受路透社审查的报告中，国安局表示，今年迄今为止，已在社交媒体平台（尤其是 Facebook 和 TikTok）上检测到超过 50 万条“有争议的信息”。

报告指出，北京选择了敏感时刻进行“认知作战”，例如上个月赖清德总统关于中国的讲话，或芯片制造商台积电宣布新的美国投资时。报告称，这些行动旨在“制造社会分裂”。

报告中写道：“随着人工智能技术的应用日益广泛和成熟，我们也发现中国共产党正在利用人工智能工具协助生成和传播争议性信息”。

对此，中国国务院台湾事务办公室未回应置评请求。

‘灰色地带’战术

报告还指出，中国今年以来大幅增加了针对台湾的“灰色地带”战术，包括中国海警船侵入台湾水域以及气球进入台湾空域的次数显著增加。

报告称，这些行动迫使台湾派遣军力应对，消耗了台湾的资源。

赖清德曾在今年3月表示，只有台湾人民可以决定自己的未来，并将中国称为“外国敌对势力”。

中国认为台湾是其领土的一部分，并表示必要时将通过武力实现统一。