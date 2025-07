财经与科技 7分钟阅读 苹果公司50亿美元的稀土交易能否帮助美国摆脱对中国的依赖? 苹果公司的这一举措表明美国工业对中国的依赖程度正在降低, 但要彻底减少中国在稀土元素市场的主导地位, 仍然是一个漫长且不确定的过程。 分享

MP Materials surged 30 percent after the news that it had secured a partnership with Apple. / Reuters