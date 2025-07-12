美国首次宣布对古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔实施制裁，原因是四年前对反政府抗议活动的处理方式。

美国国务卿马可·卢比奥周五在社交平台X上表示，美国国务院正在对总统及其他高级政府官员实施“签证限制”。

被制裁的其他官员包括国防部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉和内政部长拉萨罗·阿尔贝托·阿尔瓦雷斯·卡萨斯。

此外，美国国务院还将哈瓦那一座42层高的酒店“Torre K”列入限制名单，目的是“防止美国资金资助古巴政权的镇压行为”。

卢比奥表示：“当古巴人民面临食品、水、药品和电力短缺时，该政权却将资金挥霍在内部人士身上。”

卢比奥还在X平台上指责古巴政府对异议领袖何塞·丹尼尔·费雷尔实施酷刑。

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯在X平台上抨击了这些最新措施，称美国总统唐纳德·特朗普的政府无法摧毁古巴人民的意志。

罗德里格斯表示：“美国可以对革命领导人实施移民制裁，并对古巴发动长期而无情的经济战争，但它无法摧毁这些人民或其领导人的意志。”

此外，在制裁宣布后，古巴外交部负责美国事务的副主任霍安娜·塔布拉达也对卢比奥进行了抨击，称他是“种族灭绝、监狱和大规模驱逐的辩护者”。

2021年，古巴曾爆发罕见的抗议活动，原因是哈瓦那及其他城市频繁停电。当时，古巴政府称这是美国媒体宣传和数十年制裁的结果。