阿根廷总统哈维尔·米莱周四回击了他的政治对手，为其姐姐辩护，否认有关她和其他亲密助手从国家残疾机构的贿赂计划中获利的指控。

在首次就腐败丑闻发表的重要言论中，米莱指责他的对手策划了一场针对他和他政党的抹黑行动。

米莱表示：“本周的行动不过是‘阶级’策划的漫长阴谋清单中的又一项。”他使用了自己对阿根廷左翼庇隆主义反对派的惯用称呼，这一派系在过去几十年中主导了阿根廷政治。

他说：“和之前的所有阴谋一样，这也是一个谎言。”

围绕政府的危机使米莱陷入防守状态。这场危机威胁到削弱公众对他政党的支持，尤其是在两场关键选举挑战前，政治博弈日益激烈之际。

阿根廷人口最多的布宜诺斯艾利斯省——米莱庇隆主义对手的长期据点——将于9月7日选举地方议会和省级立法者。

10月阿根廷将举行全国中期选举，米莱希望扩大其政党在反对派控制的国会中的少数席位。