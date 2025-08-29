阿根廷总统哈维尔·米莱周四回击了他的政治对手，为其姐姐辩护，否认有关她和其他亲密助手从国家残疾机构的贿赂计划中获利的指控。
在首次就腐败丑闻发表的重要言论中，米莱指责他的对手策划了一场针对他和他政党的抹黑行动。
米莱表示：“本周的行动不过是‘阶级’策划的漫长阴谋清单中的又一项。”他使用了自己对阿根廷左翼庇隆主义反对派的惯用称呼，这一派系在过去几十年中主导了阿根廷政治。
他说：“和之前的所有阴谋一样，这也是一个谎言。”
围绕政府的危机使米莱陷入防守状态。这场危机威胁到削弱公众对他政党的支持，尤其是在两场关键选举挑战前，政治博弈日益激烈之际。
阿根廷人口最多的布宜诺斯艾利斯省——米莱庇隆主义对手的长期据点——将于9月7日选举地方议会和省级立法者。
10月阿根廷将举行全国中期选举，米莱希望扩大其政党在反对派控制的国会中的少数席位。
这两次选举被广泛视为对这位自称“无政府资本主义者”的总统的公投，他正面临经济增长停滞、外汇储备减少以及平均工资低于其上任前水平的日益加剧的压力。
上周当地媒体公布了一些泄露的音频消息，引发了腐败丑闻。在这些音频中，阿根廷残疾机构的前负责人迭戈·斯帕纽洛据称讨论了其组织内的一项回扣计划，该计划使总统的姐姐兼最亲密的顾问卡琳娜·米莱以及其他高级官员每月获利高达80万美元。
在音频消息公布后，米莱解雇了斯帕纽洛。目前，相关部门正在调查这些录音。
检察官尚未提出指控。
总统在周三的一次竞选活动中首次打破了对此事的异常沉默。他在活动中对一名记者否认了这些指控，但随后因抗议者向其车队投掷石块而被紧急撤离。
在周四的一次贸易会议上，米莱向商界领袖发表了更为详细的讲话。他表示，“这件事需要由法院来澄清，我们愿意全力配合。”
他补充道：“我们遗憾的是，法官不得不浪费时间在最腐朽的政治伎俩上，而不是追捕真正的犯罪分子”。