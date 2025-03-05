两位消息人士称,特朗普希望在他向国会联席会议发表演讲之前完成这项交易。

据多家媒体报道，美国和乌克兰有望最迟于周二签署一项关键矿产协议。

这一协议的签署可能仅在美国总统唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基上周五在白宫椭圆形办公室发生激烈公开争执几天后进行。由于争执，当天原计划签署的协议被推迟。

最终，特朗普将泽连斯基“请出”白宫，而泽连斯基随后离开美国，与欧洲盟友会面。

据ABC新闻报道，两位匿名消息人士警告称，目前尚未最终确定，但他们表示，特朗普已表示希望在周二晚上向国会联席会议发表讲话之前完成协议的签署。

周一，特朗普对协议的前景表示乐观，称他不认为协议因上周与泽连斯基的激烈会面而“夭折”。

“这对我们来说是个好交易，因为你知道，拜登，非常、非常愚蠢地，坦率地说，给了一个国家3000亿，准确地说是3500亿美元，用来打仗和尝试做一些事情。你知道发生了什么吗？我们什么都没得到，”他提到他的前任乔·拜登时说道。

他说道，“我们现在要把这些都拿回来，而且会比原来更多。我们需要这些资源，这对我们谈论的芯片、半导体以及其他一切都非常重要。我们需要稀土，而我们达成的协议中包含了最优质的稀土资源。”

紧张关系

上周，泽连斯基对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在任何旨在结束战争的谈判中是否值得信任表示怀疑。他提到，普京在全面入侵其东欧邻国之前的几年里，曾多次违反过去的协议。

特朗普此前已明确表示反对乌克兰加入北约，这一跨大西洋防御联盟要求所有成员国一致同意才能接纳新成员。

在争执之后，泽连斯基突然离开白宫，导致关键矿产协议未能签署，并取消了原计划与特朗普的联合新闻发布会。