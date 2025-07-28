叙利亚计划于9月15日至20日举行巴沙尔·阿萨德政权垮台以来的首次议会选举。

据最高选举委员会主席穆罕默德·塔哈·艾哈迈德向叙利亚国家通讯社发表的声明，最高选举委员会周六会见了总统艾哈迈德·沙拉，向其介绍了在与叙利亚各界磋商后对临时选举法做出的重大修改。

沙拉强调了在叙利亚所有省份举行选举的重要性，并重申他反对所有叙利亚人都反对的领土分裂主义。

艾哈迈德在会晤中指出，叙利亚总统沙拉曾表示，那些支持或与战争罪犯合作的人，以及那些宣扬宗派主义或分裂的人，都应被排除在选举进程之外。

声明中称，根据修订后的选举制度，人民议会的席位将从150个增加到210个，各省的席位分配也将根据2011年人口普查结果进行调整。总统有权任命210名议员中的70名。

艾哈迈德宣布，临时选举制度的总统令签署后，选举委员会将需要大约一周时间组建下属委员会，而这些委员会将有15天时间任命各自的选举机构。随后将进行候选人登记，候选人将有一周时间准备竞选活动。在此期间，与选举委员会及其成员的讨论也将成为竞选活动的一部分。

艾哈迈德确认，选举预计将于9月15日至20日举行，并表示女性将占选举委员会成员的至少20%。

最终版本

艾哈迈德还强调，选举过程将向民间社会组织和国际组织开放，并表示最高选举委员会将保障公民对候选人名单和最终结果提出异议的权利。

叙利亚总统府确认，议会临时选举法的最终版本已于周六晚起草完成。

6月13日沙拉颁布法令成立最高选举委员会。委员会最初设定议会席位为150个，后来增至210个。

根据该法令，最高选举委员会将负责组建选举机构，选举议会三分之二的议员，其余三分之一由总统任命。

根据委员会制定的标准，席位将根据各省的人口密度进行分配，并划分专门为社区领导人和知识分子保留的选区。