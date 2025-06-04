5月底，中国、巴基斯坦和阿富汗参加了一场高级别非正式峰会，这可能标志着区域外交以及邻国双边关系的一个重要转折点。

此次闭门会议由阿富汗代理外长阿米尔·汗·穆塔基主持，中国特使岳晓勇和巴基斯坦特使穆罕默德·萨迪克出席。

这次峰会是自2017年以来三方对话机制的重要组成部分。

会议期间，与会者讨论了加强政治互信、协调反恐努力以及促进经济一体化的具体措施。

这些议题不仅强化了中国在阿富汗与巴基斯坦之间的调解角色，也凸显了中国在塑造新兴区域格局中的日益重要的影响力。

这一三方合作倡议的重要性尤其突出，因为它是在印度和巴基斯坦最近的军事冲突以及地区政治格局动荡的背景下展开的。

巴基斯坦-阿富汗分歧的基本态势

巴基斯坦与阿富汗之间的紧张关系源于历史、民族和战略因素的复杂交织。核心问题在于1893年英属印度与阿富汗酋长国签署的《杜兰线协议》。

几十年来，围绕杜兰线合法性的争论象征着两国在主权和国家认同问题上的更广泛争端。

阿富汗历来拒绝承认杜兰线为正式边界，并长期希望统一边界两侧的普什图人社区，这被巴基斯坦视为对其国家安全的严重威胁。

塔利班政府继续坚持这一传统立场，这也反映在其外交政策中。

巴基斯坦与塔利班的关系始于20世纪90年代中期，当时塔利班在阿富汗迅速崛起。

据一些媒体报道，巴基斯坦国家，特别是其情报机构三军情报局（ISI），为塔利班提供了后勤、资金和军事支持。这种支持在塔利班击败北方联盟的过程中发挥了关键作用。

然而，自2021年塔利班重新掌权以来，巴基斯坦对其战略纵深和对塔利班的影响力的期望大多未能实现。

相反，有指控称巴基斯坦塔利班（TTP）在阿富汗边境地区找到避风港，并且有时得到塔利班内部某些势力的间接支持，这对伊斯兰堡政府构成了不可接受的安全风险。

联合国安理会第35号报告证实了阿富汗塔利班为TTP提供后勤、行动和资金支持的指控。

报告指出，TTP在阿富汗的存在和行动能力依然完好无损，2024年该组织在巴基斯坦发动了超过600次袭击。

此外，TTP还在库纳尔、楠格哈尔、霍斯特和帕克提卡（巴尔马尔）省建立了新的训练营，并从阿富汗塔利班的队伍中招募武装分子。

大量针对巴基斯坦的炸弹袭击与TTP有关，这也引发了巴基斯坦公众对阿富汗塔利班的强烈反感。

然而，塔利班领导层坚决否认这些指控，声称TTP问题是巴基斯坦的内部事务。

然而，意识形态上的亲近、武装分子的跨境活动以及薄弱的边境管控机制，仍然让这一区分在实际操作中难以成立。

鉴于安全关切 中国进行调解

在此背景下，由中国调解的三方峰会显得尤为重要，尤其是在印巴紧张局势升级以及阿富汗-巴基斯坦边境TTP活动激增之际。

这次峰会被视为区域安全架构和贸易走廊功能性的重要里程碑。

从历史角度看，巴基斯坦长期将阿富汗视为其与印度长期竞争中的战略后方。

这一被称为“战略纵深”的理论设想，目标在与印度发生军事对抗时确保巴基斯坦西部的安全。

因此，确保阿富汗的中立，或者至少是间接符合巴基斯坦利益，一直是伊斯兰堡的战略优先事项。

另一方面，中国在这一局势中的日益参与，可以被解读为北京更加重视在“一带一路”倡议框架下确保南亚地区安全投资和运输走廊的反映。

中国对阿富汗的关注不仅限于经济投资；北京将阿富汗视为“一带一路”框架下通往西亚的关键门户。

除了140亿美元的投资组合外，中国还努力通过巴达赫尚的瓦罕走廊建立一条新的运输路线，连接伊朗-阿富汗-中国三角地带，这凸显了中国在阿富汗的长期和战略存在。

尽管从技术上讲，可以通过瓦罕走廊到达中国边境，但目前该路线在实际操作中几乎无法通行。

因此，中阿之间的大部分贸易仍通过巴基斯坦的海上航线进行。

在这一框架下，中国与塔利班政府的外交接触日益增加，并作为巴基斯坦与塔利班之间的平衡者角色的出现，具有重要意义。

中国外长王毅努力在北京接待塔利班和巴基斯坦官员，以恢复双方的外交对话，显示了北京巩固其在阿富汗长期影响力的意图。

此外，区域发展显然超越了双边关系的范畴。中国在喀布尔和伊斯兰堡之间的积极调解角色，也可以被解读为一种战略驱动，旨在保护其在中巴经济走廊（CPEC）中的500亿美元投资。

对于巴基斯坦而言，中国在阿富汗日益增长的存在和关系被视为对印度影响力的一种制衡，因此欢迎北京在阿富汗事务中的更积极参与。

此次三方峰会将安全问题与经济议题一并纳入议程，反映了中国从单纯的经济角色向隐含区域安全担保者角色的转变。中国能否有效履行其担保者职能，很大程度上取决于其确保塔利班政府与巴基斯坦之间默契承诺的能力。

此外，北京防止塔利班与印度之间任何战略接近的能力，已成为一个关键变量，可能直接影响区域外交平衡的走向。

从历史角度看，尽管冷战后中巴之间签署了超过350项双边合作协议，中阿之间约150项，阿巴之间约250项，但三国共同签署的协议数量却极为有限。这表明区域合作主要以双边为主，目前尚未形成制度化的三方框架。

换句话说，中巴阿三方峰会不仅是一次象征性的会晤，也标志着区域力量平衡的新阶段。

峰会期间通过的决策表明，中国不仅在经济领域扮演重要角色，也正在成为安全和外交领域的关键参与者。

为缓解巴基斯坦与塔利班政府之间的紧张关系以及扩大经济合作所采取的步骤，正在为更深层次的区域一体化铺平道路，同时也使中国作为区域担保者的愿景愈发清晰。

然而，这一进程的可持续性不仅取决于外交姿态，还取决于对地面安全动态的有效管理。

从实际角度看，这次峰会是对中国在塑造区域架构和为未来合作模式定调方面角色的一次考验。