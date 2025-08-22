据以色列公共广播公司 KAN 报道，以色列正考虑减少加沙城北部的供水量，同时修复南部的管道，这是全面占领被围困加沙地带的更广泛计划的一部分。

消息中说，总理本雅明·内塔尼亚胡政府正在权衡减少向北部供水的同时，努力修复通往加沙南部的两条直接管道。

此举是在以色列因在加沙实施“饥渴武器化”、饥荒和限制人道主义援助而面临指控之际采取的。

根据加沙政府媒体办公室的说法，自今年1月以来，以色列已切断了来自以色列国家水公司的供水，这是为数不多的仍在为加沙地带供水的来源之一。

3月9日以色列军方还切断了通往代尔巴拉南部中央海水淡化厂的最后一条电力线路，导致大规模饮用水生产停止，加剧了危机。

周三以色列国防部长卡茨批准了一项名为“基甸战车2号行动”的军事计划，计划在持续的调解努力和哈马斯接受停火提议的情况下夺取加沙市。