14 小时前
哥伦比亚近日发生两起重大袭击事件，导致至少13人死亡，数十人受伤。
在西部城市卡利，一辆载有炸弹的汽车袭击了马尔科·菲德尔·苏亚雷斯军事航空学校。卡利市长亚历杭德罗·埃德尔表示，爆炸造成至少5人死亡，36人受伤。他宣布禁止大型卡车进入市区，以防止爆炸事件再度发生。
这次袭击发生在6月10日三起协调爆炸事件之后，当时卡利市有7人遇难，超过50人受伤。
与此同时，在北部的安蒂奥基亚省发生了另一场袭击事件。一架警用直升机被装有炸药的无人机击落，导致至少8名警察死亡，另有8人受伤。
总统古斯塔沃·佩特罗在社交媒体X上表示，这架UH-60“黑鹰”直升机当时正在阿马尔菲地区运送执行可卡因作物根除任务的人员。他写道：“我们获得不幸的消息，8名警察遇难，8人受伤。”
佩特罗最初将袭击归咎于“海湾帮”，但随后改口称是前哥伦比亚革命武装力量（FARC）叛变组织“中央司令部第36阵线”（EMC）所为。
安蒂奥基亚省省长安德烈斯·胡利安·伦登证实，这架直升机当时正为执行手工根除可卡因作物任务的警察提供安全保障，结果在阿马尔菲的洛斯托罗斯地区被击落。
据官员透露，袭击始于叛军向执行任务的警察开火。警察随后请求空中支援，但直升机抵达后被无人机击中，导致坠毁。
国家警察局长卡洛斯·费尔南多·特里亚纳·贝尔特兰少将将此次直升机被击落事件描述为“恐怖行动”，他表示，已派遣额外人员救治伤者并继续执行任务。
这两起袭击事件标志着暴力活动的显著升级，而佩特罗政府正试图与武装组织谈判逐步消除哥伦比亚的可卡因经济。