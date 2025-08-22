哥伦比亚近日发生两起重大袭击事件，导致至少13人死亡，数十人受伤。

在西部城市卡利，一辆载有炸弹的汽车袭击了马尔科·菲德尔·苏亚雷斯军事航空学校。卡利市长亚历杭德罗·埃德尔表示，爆炸造成至少5人死亡，36人受伤。他宣布禁止大型卡车进入市区，以防止爆炸事件再度发生。

这次袭击发生在6月10日三起协调爆炸事件之后，当时卡利市有7人遇难，超过50人受伤。

与此同时，在北部的安蒂奥基亚省发生了另一场袭击事件。一架警用直升机被装有炸药的无人机击落，导致至少8名警察死亡，另有8人受伤。

总统古斯塔沃·佩特罗在社交媒体X上表示，这架UH-60“黑鹰”直升机当时正在阿马尔菲地区运送执行可卡因作物根除任务的人员。他写道：“我们获得不幸的消息，8名警察遇难，8人受伤。”