据CBS News周四报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，尽管俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基之间的面对面会谈前景不明，他仍然致力于推动俄乌和平协议的达成。

特朗普在周三接受CBS News电话采访时表示：“我一直在关注这件事，也一直在与普京总统和泽连斯基总统讨论。”

他说：“事情会有进展，但他们还没有准备好。不过，事情会发生，我们会完成它。”

特朗普周三表示，在他与普京于8月在阿拉斯加的峰会未能取得突破后，他计划在未来几天内就乌克兰战争举行进一步会谈。一位白宫官员透露，特朗普预计将在周四与泽连斯基通电话。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在俄罗斯远东地区的一次经济论坛上表示：“俄罗斯在乌克兰不会接受以任何形式、任何方式破坏安全的外国干涉。”

与此同时，俄罗斯在即将与泽连斯基进行的欧洲会谈前，表明了更为强硬的立场。扎哈罗娃表示，俄罗斯不会接受任何形式的外国军队部署在乌克兰境内。

乌克兰的安全保障