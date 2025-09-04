2025年9月4日
据CBS News周四报道，美国总统唐纳德·特朗普表示，尽管俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基之间的面对面会谈前景不明，他仍然致力于推动俄乌和平协议的达成。
特朗普在周三接受CBS News电话采访时表示：“我一直在关注这件事，也一直在与普京总统和泽连斯基总统讨论。”
他说：“事情会有进展，但他们还没有准备好。不过，事情会发生，我们会完成它。”
特朗普周三表示，在他与普京于8月在阿拉斯加的峰会未能取得突破后，他计划在未来几天内就乌克兰战争举行进一步会谈。一位白宫官员透露，特朗普预计将在周四与泽连斯基通电话。
俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在俄罗斯远东地区的一次经济论坛上表示：“俄罗斯在乌克兰不会接受以任何形式、任何方式破坏安全的外国干涉。”
与此同时，俄罗斯在即将与泽连斯基进行的欧洲会谈前，表明了更为强硬的立场。扎哈罗娃表示，俄罗斯不会接受任何形式的外国军队部署在乌克兰境内。
乌克兰的安全保障
关于乌克兰的安全保障问题，莫斯科在一份相关声明中批评了基辅寻求欧洲盟友提供安全保障的举动，称其威胁了地区稳定。
扎哈罗娃将这些提议描述为“恐怖的跳板”和“对欧洲大陆的危险保障”。
普京周三表示，如果泽连斯基愿意前往莫斯科，他愿意与其会面，但任何此类会面都必须经过充分准备，并取得实质性成果。乌克兰外交部长则对莫斯科作为会谈地点的建议表示拒绝。
特朗普在接受CBS News采访时表示，他对俄乌之间的流血冲突感到不满，但会继续推动和平协议的达成。
“我认为我们会解决这一切。坦率地说，我原以为俄罗斯问题会是我解决过的较为简单的问题之一，但它似乎比其他一些问题更为复杂。”他说道。
特朗普对未能停止自2022年2月俄罗斯对乌克兰全面军事进攻以来的战斗感到沮丧。他曾预测，在他于1月上任后，能够迅速结束这场冲突。