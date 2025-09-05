政治
俄罗斯拒绝外国军队作为乌克兰的安全保证
莫斯科尽量减少与基辅举行高层会晤的期望，但同时指出 2022 年《伊斯坦布尔协议》是和平谈判的基础。
佩斯科夫表示，所有关于乌克兰安全的保证都已包含在2022年伊斯坦布尔举行的和平谈判框架内。（照片：路透社） / Reuters
2025年9月5日

克里姆林宫周五表示，外国军事力量无法为乌克兰提供安全保障，并强调在莫斯科与基辅就结束战争进行任何高级别会谈之前，仍需进行大量的准备工作。

这一声明是在26个国家承诺为乌克兰提供战后安全保障的第二天发表的。这些保障包括国际部队在陆地、海洋和空中展开行动的可能性。

“乌克兰的安全保障能否由外国，尤其是欧洲和美国的军事力量来提供？绝对不可能，”克里姆林宫发言人佩斯科夫在符拉迪沃斯托克的东方经济论坛期间对俄罗斯国家通讯社RIA表示。

“这不能成为我们国家可以接受的乌克兰安全保障方式，”他补充道。

结束战争的安全措施

尽管美国总统特朗普曾试图促成和解，但目前几乎没有迹象表明这场自2022年2月俄罗斯发动攻势以来持续了三年的战争即将结束。

佩斯科夫表示，乌克兰所需的所有安全保障已经包含在2022年伊斯坦布尔和平谈判的框架内。该提案设想乌克兰放弃加入北约的计划，并采取中立、无核地位，以换取来自美国、俄罗斯、中国、英国和法国的安全保障。

他还补充说，莫斯科对目前与基辅谈判的代表级别感到满意。

“在进行高级别或顶级会谈之前，需要完成大量的工作，以解决一些小问题和技术细节，而这些问题共同构成了整个解决过程的一部分，”佩斯科夫说道。

朝鲜战斗人员

佩斯科夫还谈到了有关朝鲜参与的猜测，澄清说朝鲜军队并未部署在乌克兰，而是仅驻扎在俄罗斯境内。

周三，俄罗斯总统普京在中国会见金正恩时感谢朝鲜士兵在对抗乌克兰军队时表现出的英勇战斗精神。

“众所周知，在您的倡议下，您的特种部队参与了解放库尔斯克地区的行动，”普京对金正恩说道。

“您的士兵表现得英勇无畏。”

今年早些时候，朝鲜军队协助俄罗斯将乌克兰军队从俄罗斯西部的库尔斯克地区驱逐出去。

