克里姆林宫周五表示，外国军事力量无法为乌克兰提供安全保障，并强调在莫斯科与基辅就结束战争进行任何高级别会谈之前，仍需进行大量的准备工作。

这一声明是在26个国家承诺为乌克兰提供战后安全保障的第二天发表的。这些保障包括国际部队在陆地、海洋和空中展开行动的可能性。

“乌克兰的安全保障能否由外国，尤其是欧洲和美国的军事力量来提供？绝对不可能，”克里姆林宫发言人佩斯科夫在符拉迪沃斯托克的东方经济论坛期间对俄罗斯国家通讯社RIA表示。

“这不能成为我们国家可以接受的乌克兰安全保障方式，”他补充道。

结束战争的安全措施

尽管美国总统特朗普曾试图促成和解，但目前几乎没有迹象表明这场自2022年2月俄罗斯发动攻势以来持续了三年的战争即将结束。

佩斯科夫表示，乌克兰所需的所有安全保障已经包含在2022年伊斯坦布尔和平谈判的框架内。该提案设想乌克兰放弃加入北约的计划，并采取中立、无核地位，以换取来自美国、俄罗斯、中国、英国和法国的安全保障。

他还补充说，莫斯科对目前与基辅谈判的代表级别感到满意。