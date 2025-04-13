政治
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埃尔多安在安塔利亚外交论坛上领导土耳其的全球参与
土耳其总统在与非洲、中东和巴尔干地区领导人的会谈中强调外交、地区稳定和经济合作的重要性。
埃尔多安在安塔利亚外交论坛上领导土耳其的全球参与
Under the theme “Reclaiming Diplomacy in a Fragmented World,” the forum has become a key platform for addressing pressing global challenges through dialogue. / TRT World
2025年4月13日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在第四届安塔利亚外交论坛期间举行了一系列高级别双边会谈。

埃尔多安于周六重申土耳其致力于发展外交关系和促进国际合作。本届论坛以“在分裂的世界中重拾外交”为主题，已成为通过对话解决全球问题的重要平台。

在与索马里总统哈桑·谢赫·穆罕默德的会谈中，埃尔多安重申了土耳其对索马里政治和经济发展的长期支持。他强调通过团结与合作实现国家和解的重要性，并表示安卡拉将继续支持摩加迪沙稳定和重建的努力。

土耳其与格鲁吉亚之间深化的联系

在会见格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽时，埃尔多安总统强调两国战略关系日益重要。他指出巴库-第比利斯-卡尔斯铁路的重要性，并表示土耳其愿意协助使该线路全面投入运营。

埃尔多安还重申了对格鲁吉亚主权和领土完整的支持，并对未来加强合作表示乐观。

坚定支持巴勒斯坦和加沙

在与巴勒斯坦总理穆罕默德·穆斯塔法的会谈中，埃尔多安强烈批评了以色列在加沙的侵略行为，并重申土耳其呼吁通过“两国方案”实现持久和平的立场。他强调土耳其反对加沙居民的流离失所，并表示人道主义援助和国际政治倡导努力将继续下去。埃尔多安补充道：“我们坚定地与巴勒斯坦人民站在一起。”

承诺支持苏丹的重建与主权

在与苏丹主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉的会谈中，埃尔多安表达了土耳其支持苏丹重建和正常化努力的承诺。他赞扬了两国不断扩大的双边伙伴关系，并重申安卡拉重视维护苏丹领土完整和国家主权。

与塞拉利昂扩大非洲合作

埃尔多安总统还会见了塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥，讨论了加强合作，特别是在国防工业领域的合作。埃尔多安强调了土耳其基于互利的更广泛非洲政策，并指出在贸易、教育和能源领域保持增长型伙伴关系的重要性。

加强与保加利亚的区域合作

在与保加利亚总理罗森·杰利亚兹科夫的会谈中，埃尔多安总统呼吁在能源和国防等关键领域深化合作。埃尔多安强调共同打击恐怖主义的重要性，表示保加利亚应为地区安全和反恐努力做出更多贡献。埃尔多安指出，安卡拉与索非亚之间的团结对巴尔干地区的长期和平与稳定至关重要。

一个面向未来的外交论坛

安塔利亚外交论坛已成为土耳其多边参与战略的核心枢纽。在全球紧张局势加剧的背景下，埃尔多安总统利用这一平台加强战略关系，倡导和平，并展示土耳其作为国际外交中积极力量的形象。

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