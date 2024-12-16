人工智能正在开启一个创新的新时代——同时也带来了一个重大挑战。

谷歌、亚马逊和微软等科技巨头一直都在消耗大量能源。现在，人工智能已经成为这种能源激增的主要推动力。随着人工智能和机器学习的快速发展，能源需求只增不减。

每当训练一个新的人工智能模型时，比如ChatGPT背后的模型，都需要庞大的计算能力。模型越大越复杂，消耗的能源就越多。按照这个速度，人工智能的能源消耗可能会导致能源危机。

估计显示，使用一次ChatGPT可能会消耗比网络搜索多出20倍的能源。同时，国际能源署预计，到2026年，数据中心使用的能源可能会翻倍。这意味着仅数据中心就将使用相当于整个日本那么多的电力。

能源需求十分巨大。如果没有新的、可持续的能源来源，全球电网可能很快就会达到临界点。这就是为什么科技巨头们在寻找稳定、可靠的能源来源。但是，所有这些能源将从何而来？

最近，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊引起轰动，他透露公司现在正在考虑使用核能来满足人工智能日益增长的能源需求。

具体来说，谷歌正在考虑小型模块化反应堆（SMR），这实际上是紧凑型核反应堆。它们可以为从公司的数据中心到人工智能运营所需的庞大基础设施提供能源。SMR比传统核电站更小更灵活。它们更容易在工厂生产并运输到特定地点。

那么，为什么选择核能呢？

核能通常能量密度更高。例如，一克铀可以产生相当于三吨煤或1.5桶石油的能量。这对面临不断增长的能源需求的公司来说是一个重大转变。

谷歌转向核能不仅仅是为了满足能源需求。这也是他们到2030年实现净零排放雄心的一部分。

尽管谷歌自2007年以来一直保持碳中和，但人工智能的快速发展使公司的能源消耗在短短几年内几乎翻了一番。2023年，谷歌的排放量比2019年高出48%。因此，桑达尔·皮查伊警告说，如果没有新的清洁能源来源，他们的可持续发展目标可能会受到威胁。

多年来，风能和太阳能等可再生能源一直是追求可持续发展的科技公司的首选。但风能和太阳能依赖天气，这使它们不太可靠。相比之下，核能提供了一个稳定的高产出能源来源。但转向核能也面临着批评。

核能支持者，如微软前首席执行官比尔·盖茨认为，核能是满足美国不断增长的能源需求和应对全球气候危机的关键工具。他说，如果我们没有核能来补充其他能源来源，国家将在满足其不断增长的能源需求方面落后。

然而，核能也有其批评者。

有些人指出核工业缺乏透明度，并暗示这些举措可能更多是关于"漂绿"而不是真正寻找可持续的解决方案。其他人则对核能对环境的真实影响表示担忧。

核能所需的铀的开采和加工过程需要化石燃料，并在发电厂开始运行之前就产生大量的碳排放。

尽管存在这些担忧，核能的好处是不容否认的。而且不只是谷歌在准备利用它。微软和亚马逊也在投资核能。这些举措表明，向核能转移不仅仅是一种短暂的趋势。它正在成为科技行业能源战略的关键部分。

可靠和可持续能源解决方案的竞赛已经开始，无论是核能、太阳能还是全新的东西——寻找答案将塑造技术的未来。

今天的节目就到这里。感谢收听，下次再见——敬请保持充满能量和知情！本期节目改编自TRT World的一篇文章。