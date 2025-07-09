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法国森林大火致马赛机场关闭，火车停运
当局称，已有400人被疏散，约100人受伤。暂无人员伤亡报告。
法国森林大火致马赛机场关闭，火车停运
The fire started in a vehicle in the area of Pennes-Mirabeau to the north of Marseille, on the road to the airport, roaring across 700 hectares. / AP
2025年7月9日

法国内政部长宣布，这场导致该国南部马赛机场关闭、火车服务中断的森林大火尚未得到完全控制。

近日，法国南部多地发生森林火灾，由于热浪过后植被干燥，加上强风助长，火势迅速蔓延。其中，周二发生在法国第二大城市马赛以北的火灾尤为严重。

内政部长布鲁诺·雷泰尔诺周二晚间在视察当地消防队时表示，如果风力如预期减弱，火势可能在夜间得到控制。

据消防部门称，火灾起源于马赛以北佩讷米拉博地区的一辆车辆，火势沿通往机场的道路迅速蔓延，到晚上已烧毁700公顷土地。

浓烟滚滚升空，迫使马赛普罗旺斯机场在中午后关闭跑道。机场发言人表示，机场预计将在晚上9点30分左右部分重新开放，但已有54个航班被取消，另有14个航班改道。

没有人员死亡

根据法国国家铁路公司（SNCF）官网显示，已有十余趟进出马赛的列车被取消。铁路公司表示，周三马赛的铁路交通仍将“受到严重影响”。

雷泰尔诺表示，已有400人被疏散，63座房屋受损，其中十余座被完全烧毁。他还提到，约100人受轻伤，其中包括一些救援人员。

他说，“截至目前，没有人员死亡，这在如此大规模的火灾中是非常难得的，但我们有理由认为，今年夏天的火灾风险将非常高。”

马赛市长贝努瓦·帕扬在社交媒体X上警告居民，火势已“逼近马赛市区”，并敦促北部居民避免上路，以便为救援车辆让路。

佩讷米拉博市长表示，当地两个住宅区已被疏散，消防员已在一处养老院外布防，以阻止火势蔓延。

马赛普罗旺斯机场是法国第四大机场，仅次于巴黎的戴高乐机场、奥利机场以及尼斯机场。

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