汗尤尼斯，加沙——在汗尤尼斯附近一所拥挤的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）学校内，26岁的巴勒斯坦母亲乌鲁德·阿斯福尔在一顶临时搭建的帐篷中努力重建一些家的氛围。这所学校原本在以色列长达15个月的围困期间被改造成避难所，在以色列与哈马斯之间的42天停火期间，避难者人数有所减少。

然而，随着以色列军方下令强制驱逐巴勒斯坦人，这个避难所再次人满为患，接纳了来自汗尤尼斯东部和北部贝特哈努恩的逃难家庭。

她的丈夫艾哈迈德迅速搭建起他们破旧的帐篷，这是他们在阿巴桑上一次被驱逐时从废墟中抢出来的。他随后立刻离开，加入寻找食物和水的绝望人群，而阿斯福尔则清扫帐篷的泥土地面，小心翼翼地整理他们仅剩的几件物品。

泪水模糊了她的视线，她再次面对流离失所的现实——这是自2023年12月以来的第八次。1月的停火协议曾短暂地让她的家庭燃起希望，但以色列重启轰炸，打破了这一幻想。

她抱着两个最小的女儿，三岁的萨娜和两岁的阿米拉说道，“我本想为孩子们的开斋节带来一些欢乐——也许给他们买些新衣服或糖果，但以色列又剥夺了这一切，连同我们的家园和安全感。”

她的三个儿子——八岁的亚当、七岁的阿卜杜拉和六岁的哈桑——和他们的父亲一起在面包店和水站排长队。“别的地方的孩子都在玩耍和庆祝开斋节，而我的孩子却要排队等食物和水，”她苦涩地说道，“我们被剥夺了每一个节日，甚至是斋月。我们以为战争正在结束，但现在我们只能为孩子们的生存而战。”

本月早些时候，以色列与哈马斯之间关于进入停火第二阶段的谈判陷入僵局，以色列要求无条件释放自2023年10月以来被扣押的人质。随着轰炸再次升级，加沙人民再次承受着惨痛代价。

战争重启，平民受难

自周二凌晨停火破裂以来，以色列战机和炮火持续轰炸加沙。据当地卫生部门统计，已有超过450名巴勒斯坦人丧生，其中包括至少73名儿童和妇女，另有数百人受伤。

这场攻势摧毁了日常生活。停火期间勉强重新开放的市场和商店再次被废弃，任何恢复正常生活的希望都化为烟尘与瓦砾。

在附近，52岁的阿玛尔·艾哈迈德安慰着她的孙子穆罕默德，他坐在从被炸毁的家中抢救出来的一堆物品上。她的家人四散而逃，寻求安全，但仍留在汗尤尼斯东部被毁的社区附近。她说，“我们以为可以开始重建生活，我们甚至准备烤开斋节饼干，只是为了感受一点正常的生活。但以色列的战争摧毁了这一希望。”

她的六个孩子和七个孙子分散各地。她的儿子穆罕默德在几个月前的一次以色列空袭中失去了一个孩子，现在为怀孕的妻子不确定的未来感到担忧。阿玛尔最小的孩子——22岁的内斯玛、19岁的马哈茂德和15岁的穆阿塔兹——仍然留在她身边，他们的命运岌岌可危。

她说，“即使是我失业的丈夫，也借钱为孩子们在开斋节前买了点小东西，但现在，我们的首要任务再次变成了在这场种族灭绝中生存下来。”

她愤怒地摇了摇头。“我们注定要生活在无尽的痛苦中吗？我们的孩子难道不值得像穆斯林世界其他地方的孩子一样拥有快乐吗？以色列要么让我们死，要么让我们流亡。”

经济崩溃，人道主义危机

战争摧毁了加沙本已脆弱的经济。为开斋节备货的商人们眼睁睁看着他们的商店空无一人。过去几周下降的食品价格如今再次飙升，供应也再次告急。

在汗尤尼斯热闹的贾拉街，曾经挤满开斋节购物者的服装店如今场景完全不同。32岁的店主纳萨尔·马斯里站在他的店里，两天前这里还挤满了顾客，现在新衣服的货架无人问津。

他说，“当空袭重新开始时，人们就停止购物了，他们知道情况只会变得更糟。”

以色列在恢复攻击之前就已经加强了封锁，自3月2日以来封锁了加沙的边界，切断了基本物资的供应。面粉短缺导致面包店关闭；医院几乎无法运转，日常生存变成了一场绝望的挣扎。

加沙的政治学教授穆瓦法克·卡法尔纳警告说，这场攻势可能会持续数周，甚至可能升级到更致命的阶段。

他说，“以色列的目标是让加沙无法居住，这场战争不仅仅是针对哈马斯——它是为了打破巴勒斯坦人的韧性，迫使平民陷入绝望，并让他们考虑离开。”

大规模流离失所的可能性一直令人担忧。他认为，“种族清洗一直是以色列殖民战略的一部分，无论是通过直接驱逐还是让生活变得无法忍受，其目的都是抹去巴勒斯坦人的存在。”

尽管美国总统唐纳德·特朗普撤回了早先强制驱逐加沙全体人口的计划，但加沙人认为，当前的暴力升级无异于实现同样的目标。

卡法尔纳补充道，“以色列拒绝任何能保证战争结束或其撤出加沙的协议，相反，它正在使用压倒性的武力让巴勒斯坦人屈服。”

对于像阿斯福尔和艾哈迈德这样的流离失所家庭来说，政治辩论是遥远的抽象概念。他们每天的斗争是生存，他们的祈祷是结束无尽的苦难。

阿斯福尔紧紧抱着她的女儿们说道，“我们不知道这场战争何时会结束，但我们知道的是，加沙正在流血，而世界仍在沉默中旁观。”

本文是与埃加布（Egab）合作发表的。