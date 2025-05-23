以色列大使馆谋杀案嫌疑人告诉警方“我是为了加沙才这么做的”，并称赞2024年2月在以色列大使馆外自焚的亚伦·布什内尔。

谋杀案嫌疑人埃利亚斯·罗德里格斯被控在华盛顿特区一家犹太博物馆外杀害两名以色列大使馆工作人员，他告诉警方，他是“为了加沙才这么做的”，联邦检察官发出恐怖主义和仇恨犯罪指控。

这名被指控在华盛顿一家犹太博物馆外杀害两名以色列大使馆工作人员的男子在被捕后告诉警方：“我这样做是为了巴勒斯坦，我这样做是为了加沙。”联邦当局宣布了这些指控，并将该事件描述为有针对性的恐怖主义行为。

法庭文件披露了周三晚美国首都袭击事件令人毛骨悚然的细节， 31 岁的埃利亚斯罗德里格斯被带走时高呼“巴勒斯坦自由”。

受害者是一名美国女子和一名以色列男子。正准备订婚的两人刚刚参加完首都犹太博物馆的活动。

此次袭击发生在以色列对加沙进行种族灭绝的背景下，美国官员警告称，这增加了美国发生出于政治动机的暴力事件的风险。世界各地的以色列使团均加强安全措施，并降半旗致哀。

罗德里格斯被指控杀害外国官员等罪名，他在周四的简短法庭听证会上并未提出抗辩。

检察官表示，可能会对其提出其他指控，并且该案件将作为恐怖主义行为和针对犹太社区的仇恨犯罪进行调查。

哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮·皮罗（Jeanine Pirro）表示：“基于宗教的暴力行为是懦弱的行为，而不是英雄行为。反犹太主义，特别是在首都，是不能容忍的。”

罗德里格斯身穿白色囚服出现在联邦法院，面无表情地听着检察官概述可能判处死刑的指控。

在她母亲位于芝加哥附近的住宅门上贴着一张纸条，上面写着“请保护隐私”。

此次袭击是有预谋的——联邦调查局声明

联邦调查局公布的一份声明中称，这些谋杀都是有预谋的。有关负责人表示，罗德里格斯周二从芝加哥飞往华盛顿，并在托运行李中携带了一把手枪。他在博物馆活动开始前三个小时购买了门票。

监控录像显示，嫌疑人在博物馆附近徘徊，随后走近一群人并开枪射击。据称，受害者倒地后，他俯身再次开枪，甚至看起来像是重新装弹，然后逃离了现场。

罗德里格斯还对2024年2月在以色列大使馆外自焚的一名现役美国空军成员布什内尔表示钦佩，称他“勇敢”、是一位“烈士”。

2024 年 2 月亚伦·布什内尔 (Aaron Bushnell) 在华盛顿特区以色列大使馆外自焚身亡。他采取这一行动是为了抗议加沙种族灭绝。

布什内尔在 Twitch 上直播了此次行动。自焚前他说：“我不再参与种族灭绝。”

他将自己的行为描述为“极端的抗议行为”，但称这并不像巴勒斯坦人的苦难那么极端。