以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进一步加剧了与卡塔尔的紧张关系，在以色列最近针对多哈的袭击中威胁将采取更多行动，目标是哈马斯官员。

“我对卡塔尔和所有庇护恐怖分子的国家说：要么驱逐他们，要么将他们绳之以法。如果你们不这样做，我们会采取行动。”内塔尼亚胡在一段视频讲话中为周二针对多哈哈马斯领导人的袭击辩护时说道。

此次以色列的袭击是对海湾国家前所未有的一次行动，据报道袭击了哈马斯位于多哈总部的多个办公室。尽管该组织的高级政治人物没有伤亡，但哈马斯证实有五名低级别成员死亡，其中包括该组织在加沙的领导人兼首席谈判代表哈立德·哈亚的儿子，以及三名保镖。

内塔尼亚胡的辩解

在讲话中，内塔尼亚胡将哈马斯2023年10月7日的袭击比作2001年美国“9·11”事件，称美国以此为借口发起了所谓的“反恐战争”。

“美国在‘9·11’之后做了什么？它承诺追捕实施这一可怕罪行的恐怖分子，无论他们身在何处。”他说，并指责卡塔尔资助并庇护哈马斯领导人“住在豪宅里”。

“我们所做的正是美国在阿富汗追捕基地组织恐怖分子以及在巴基斯坦击毙本·拉登时所做的事情。”他补充道，那些当时为美国喝彩的国家“现在却谴责以色列，应该感到羞耻。”

以色列总统艾萨克·赫尔佐格在伦敦接受《每日邮报》采访时也表达了类似的观点，称以色列针对哈亚的行动是因为他阻碍了美国支持的停火和人质释放协议。

“哈亚在谈判中总是说‘是的，但是’。”赫尔佐格说道。

内塔尼亚胡甚至被人质家属指责阻碍停火谈判。

卡塔尔、埃及和美国在调解中发挥了核心作用，哈马斯代表团在停火谈判期间经常前往多哈和开罗。

卡塔尔的严厉回应

卡塔尔迅速谴责内塔尼亚胡的言论，称其为“鲁莽”和“对国家主权未来侵犯的明确威胁”。