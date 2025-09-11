以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进一步加剧了与卡塔尔的紧张关系，在以色列最近针对多哈的袭击中威胁将采取更多行动，目标是哈马斯官员。
“我对卡塔尔和所有庇护恐怖分子的国家说：要么驱逐他们，要么将他们绳之以法。如果你们不这样做，我们会采取行动。”内塔尼亚胡在一段视频讲话中为周二针对多哈哈马斯领导人的袭击辩护时说道。
此次以色列的袭击是对海湾国家前所未有的一次行动，据报道袭击了哈马斯位于多哈总部的多个办公室。尽管该组织的高级政治人物没有伤亡，但哈马斯证实有五名低级别成员死亡，其中包括该组织在加沙的领导人兼首席谈判代表哈立德·哈亚的儿子，以及三名保镖。
内塔尼亚胡的辩解
在讲话中，内塔尼亚胡将哈马斯2023年10月7日的袭击比作2001年美国“9·11”事件，称美国以此为借口发起了所谓的“反恐战争”。
“美国在‘9·11’之后做了什么？它承诺追捕实施这一可怕罪行的恐怖分子，无论他们身在何处。”他说，并指责卡塔尔资助并庇护哈马斯领导人“住在豪宅里”。
“我们所做的正是美国在阿富汗追捕基地组织恐怖分子以及在巴基斯坦击毙本·拉登时所做的事情。”他补充道，那些当时为美国喝彩的国家“现在却谴责以色列，应该感到羞耻。”
以色列总统艾萨克·赫尔佐格在伦敦接受《每日邮报》采访时也表达了类似的观点，称以色列针对哈亚的行动是因为他阻碍了美国支持的停火和人质释放协议。
“哈亚在谈判中总是说‘是的，但是’。”赫尔佐格说道。
内塔尼亚胡甚至被人质家属指责阻碍停火谈判。
卡塔尔、埃及和美国在调解中发挥了核心作用，哈马斯代表团在停火谈判期间经常前往多哈和开罗。
卡塔尔的严厉回应
卡塔尔迅速谴责内塔尼亚胡的言论，称其为“鲁莽”和“对国家主权未来侵犯的明确威胁”。
外交部在一份声明中表示，在多哈设立哈马斯政治办公室是国际公认的调解努力的一部分，“这是应美国和以色列的要求，为实现囚犯交换和停火协议而进行的。”
“内塔尼亚胡完全清楚，哈马斯办公室的设立是在卡塔尔调解努力的框架内进行的，这是应美国和以色列的要求。”声明中写道。
声明还驳斥了内塔尼亚胡将其行动与‘9·11’后反恐行动相提并论的说法，称其为“误导和绝望的尝试”，以为其侵略行为辩护。
声明补充说，内塔尼亚胡的言论反映了“一个依赖极端主义言辞来争取选票的人，同时面临国际逮捕令和日益加深的全球孤立。”
卡塔尔承诺继续作为“值得信赖的国际伙伴”发挥调解作用，但表示将采取“一切必要措施”捍卫其主权，并与盟友合作“确保内塔尼亚胡为其鲁莽和不负责任的行为承担责任。”
多哈还呼吁国际社会拒绝内塔尼亚胡所谓的“煽动性、反伊斯兰言论”和“破坏和平倡议的政治欺骗行为”。
后果与影响
此次袭击标志着自2023年10月以色列在加沙开始种族灭绝以来最为大胆的行动之一。
哈马斯表示，这不会改变其决策。
“以色列的罪行不会影响领导层的决定，也不会影响我们与其他派别的协调。”哈马斯高级官员侯萨姆·巴德兰说道。
在美国、埃及和多哈等调解方试图挽救停火和人质交换提案之际，以色列对哈马斯领导层的打击可能会使谈判陷入僵局。
然而，内塔尼亚胡的强硬态度表明，他试图将以色列的侵略重新定义为更广泛反恐斗争的一部分，即使这可能导致与关键海湾调解方的外交对抗。
长期以来与哈马斯保持开放渠道的卡塔尔，如今直接成为以色列的目标，这引发了地区局势升级的担忧，并使本已复杂的停火外交更加困难。