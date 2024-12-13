伊斯兰黄金时代的 “普世天才”： 比鲁尼

这位学者将数学提升到了包含和补充自然规律的高度，并不断激励着科学家。

一千年前，计算地球的半径需要丰富的想象力。将三角学和代数学结合起来实现这一数字壮举的人是 10 世纪的伊斯兰数学天才阿布-雷汉-比鲁尼（Abu Reyhan al-Biruni）。

几个世纪以来，他的科学遗产一直激励着科学家和数学家，他的名字至今仍受到人们的尊敬。

塔吉克斯坦知名学者加夫尔罗夫（ Bobojon Gafurov ）1975 年在《联合国教科文组织信使》上发表文章，称比鲁尼 “遥遥领先于他的时代，即使是他最杰出的发现，当时的大多数学者也无法理解”。科学史学科的创始人乔治-萨顿称 11 世纪为比鲁尼时代。

像比鲁尼这样的学者出生在大多数科学和数学知识都被翻译成阿拉伯语的时代。到了一定年龄，他还接触到不同文明、不同世纪的学者提出的概念。从巴比伦人和罗马人的科学文献到占星术，比鲁尼学到了许多领域的知识。与伊斯兰黄金时代的所有穆斯林学者一样，他对知识充满渴望。

根据土耳其 Fuat Sezgin 教授的说法，27 岁的比鲁尼和 18 岁的伊本-伊-西纳之间曾进行过智力上的激烈讨论。众所周知，这两位伟大的思想家深入讨论了 “光的传播和测量”。2018 年去世的塞兹金认为，这些讨论的质量是无与伦比的，即使在今天也没有达到这种水平。

塞兹金说，在分析其中一些历史讨论的内容时，他看到两位学者就热和射线交换了笔记。两位科学家得出了相似的结论：运动产生热量，静止产生冷量，这就是为什么地球在赤道是温暖的，而在两极是寒冷的。他们讨论的另一个问题是太阳光线的传播。比鲁尼认为光和热都是非物质的东西，并认为热存在于光线中。

伊本-西纳说得更远，他说热量不是自发散发的，而是太阳光带走的，就像一个人坐在行驶的船上一样。

根据德国历史学家马克斯-迈耶霍夫（Max Meyerhoff）的说法，伊本-西纳（al-Bīrūnī）可能是受到普遍尊重的穆斯林学者群体中最杰出的人物，他在许多不同领域的贡献为他赢得了 “大师 ”的称号。

回到他对地球半径的计算，这无疑是他最杰出的成就。首先，他测量了巴基斯坦旁遮普省南达纳堡附近一座小山的高度。然后，他爬上山丘测量地平线。利用三角和代数方程，他得到了一个相当于 3928.77 英里的数字，这个数字大约相当于现在地球半径的 99%。

根据他的计算结果，al-Bīrūnī 也开始考虑地球围绕太阳旋转的可能性，而当时的学者可能会否定这种想法。然而，al-Bīrūnī 对自己的逻辑和直觉非常自信，他写了大量关于太阳、太阳运动和日食的文章。他还发明了天文仪器，精确计算了经纬度，解释了地球如何绕轴旋转。他将自己的理论和观察记录在《El-Âsârü'l-Bâkıye》一书中。

他还发现了各种辨别方向的方法，并发展了精确定位季节开始的数学技术。

比鲁尼观测到了 1019 年 4 月 8 日的日食和 1019 年 9 月 17 日的月食。他在坎大哈和喀布尔之间群山环抱的山谷 Lamghan 第一次看到了日食。他写道：“日出时，我们看到约三分之一的太阳被食没，日食逐渐减弱”。

他在加兹尼观测了月食，并提供了首次接触时已知恒星确切高度的精确细节。他还将银河描述为无数云雾状恒星碎片的集合体。

在 1934 年由拉姆塞-赖特翻译的《Kitabü't-Tefhim fî Evâili Sıbaâti't-Tencim》一书中，他总结了自己在数学和天文学方面的工作。

比鲁尼在物理学方面的贡献包括对弹簧的研究，以及准确测定十八种元素和化合物（包括许多金属和宝石）的比重。他的著作《Kitabü'I-Cemâhir》介绍了各种宝石的特性。他还是研究角度和三角学的先驱。他研究了圆影和光束，发明了将一个角分成三个角的方法。他详细讨论了位置原理，还研究了印度数字。

在地质学和地理学领域，他对地质喷发和冶金学做出了贡献。他用通信容器的静水原理解释了自然资源和自流井的功能。根据他的科学著作，他被称为大地测量学的创始人。

毕鲁尼的生平

他出生在赫瓦兹姆，生活在 973 年至 1048 年之间。他年轻时离开家乡，游历伊朗和乌兹别克斯坦。后来，加兹尼的马哈茂德征服了布哈拉酋长国后，他搬到了加兹纳，加兹纳王朝的首都，也就是现在的阿富汗。

比鲁尼因与马哈茂德-加兹纳维（Mahmud Ghaznavi）及其子苏丹马苏德（Sultan Masud）关系密切而闻名，马哈茂德-加兹纳维是一位著名的穆斯林国王，也曾统治过印度。苏丹马哈茂德-加兹纳维被比鲁尼的学识和名声所折服，曾多次带着比鲁尼前往印度旅行。在长达 20 年的时间里，比鲁尼游历了印度的许多地方，并向僧侣们学习印度哲学、数学、地理和宗教。作为回报，他向他们传授希腊语和穆斯林科学与哲学。

比鲁尼将伊斯兰教义视为其科学知识的基石，他对自己的求知经历总结如下： “我在研究天文学和几何学方面的经验以及我在物理学方面的实验告诉我，一定有一个具有无限力量的规划之心。我在天文学方面的发现表明，宇宙中存在着奇妙的复杂性，这证明存在着一个创造性的系统和精心的控制，而这是纯粹的物理和物质原因所无法解释的"。

他从不把自己的工作作为沽名钓誉、获取权威或物质利益的手段。当苏丹马苏德为他的百科全书式著作《Al-Kānūnūn al-Mas'ūdī》送去三匹骆驼的银币时，比鲁尼礼貌地回赠了皇家礼物，并说：“我是为了知识而服务，不是为了金钱”。