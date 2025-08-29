土耳其
埃尔多安评估土日两国关系
日经新闻社发表的文章中说，土耳其总统将两国关系描述为"心灵之桥",同时赞扬了日本对和平、国际法和人道主义价值观的承诺。
埃尔多安评估土日两国关系
土耳其总统埃尔多安回顾土日双边关系的历史渊源。（照片：安纳多卢通讯社） / AA
2025年8月29日

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强调土耳其与日本之间持久的友谊，称其为“心灵之桥”，由历史和人类良知滋养的这种友谊比官方文件更为牢固。

埃尔多安在周五发表的一篇署名文章中回顾了两国关系的历史根源。这篇文章以日语和英语刊登在日本主要报纸《日本经济新闻》上。他在文章中提到1890年“厄图鲁尔号”护卫舰在日本串本海岸附近发生的悲剧，称其为同情与相互支持的象征。

埃尔多安回忆了日本在灾难发生后提供的援助：“那一天的悲剧深深铭刻在我们的记忆中，并为两国关系奠定了人道主义基础。”

他指出，多年来这种友谊已扩展到基础设施、技术、教育和文化等多个领域。像马尔马雷隧道、奥斯曼加齐大桥、法提赫苏丹穆罕默德大桥和金角湾大桥等项目，体现了土耳其与日本工程技术合作的决心。

埃尔多安指出：“这些工程不仅仅是由钢铁和混凝土构成的，它们是远见、联盟以及两国之间深厚情谊的象征。”

埃尔多安的人道主义外交

人道主义外交是埃尔多安愿景的核心。他提到土耳其和日本人民之间深厚的文化亲和力和相互尊重，称两国人们“不会对苦难保持沉默，会向需要帮助的人伸出援手，并优先考虑人的尊严。”

埃尔多安以土耳其合作与协调署（TİKA）和日本国际协力机构（JICA）开展的项目为例强调两国民间社会组织和发展机构长期以来一直并肩合作。

谈到当前的人道主义危机，埃尔多安提到了巴勒斯坦加沙的局势，称其为“对人类良知的最严峻考验之一”。

他指出，以色列的军事行动导致医院无法运作、城市被摧毁，数百万人失去了基本生活必需品。

呼吁加沙停火

埃尔多安表示，土耳其将继续倡导停火和不受阻碍的人道主义援助，并强调“我们的声音必须更响亮，我们的影响力必须更广泛。”

他赞扬了日本对和平的承诺、对国际法的遵守以及人道主义的敏感性，并表示将日本的做法与土耳其的地区影响力和援助能力结合起来，可以创造一个“有尊严且强大的伙伴关系”。

埃尔多安呼吁努力实现停火，组织人道主义救援，支持儿童教育和健康，并推动一个公正的两国方案。

“土耳其和日本之间的友谊不仅是过去美好的回忆，也是克服当今危机的巨大机遇，”他说道。

埃尔多安敦促国际社会展现反对压迫的团结，并将这种团结转化为具体行动，以加强和平、正义和人道主义。

