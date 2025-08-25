土耳其外长哈坎·菲丹周一在伊斯兰合作组织（OIC）关于加沙问题的紧急会议开幕式上表示，巴勒斯坦人民需要“我们的集体行动”。

在沙特阿拉伯吉达市举行的伊斯兰合作组织会议上，担任峰会主席的菲丹表示：“巴勒斯坦人民需要的是我们的集体行动。”

他警告称，仅仅承认巴勒斯坦是不够的，全球必须采取行动迫使以色列结束战争。

他说道，“以色列政府追求的不是和平，而是抹去巴勒斯坦的存在。这是绝对不能允许的，他们必须被阻止。”

此次由土耳其外长主持的OIC会议，重点讨论以色列在加沙的持续行动，并旨在协调成员国的立场和应对措施。

在开幕致辞中，菲丹还谴责了以色列定居者在被占领的约旦河西岸的袭击行为，包括以色列部长的参与，并强调此类行为在历史名城中不能继续被忽视。

自2023年10月以来，以色列在加沙的猛烈攻击已造成近62,700名巴勒斯坦人死亡。这场战争摧毁了加沙地带，该地区正面临以色列施加的饥荒。

加沙停火