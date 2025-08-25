2025年8月25日
土耳其外长哈坎·菲丹周一在伊斯兰合作组织（OIC）关于加沙问题的紧急会议开幕式上表示，巴勒斯坦人民需要“我们的集体行动”。
在沙特阿拉伯吉达市举行的伊斯兰合作组织会议上，担任峰会主席的菲丹表示：“巴勒斯坦人民需要的是我们的集体行动。”
他警告称，仅仅承认巴勒斯坦是不够的，全球必须采取行动迫使以色列结束战争。
他说道，“以色列政府追求的不是和平，而是抹去巴勒斯坦的存在。这是绝对不能允许的，他们必须被阻止。”
此次由土耳其外长主持的OIC会议，重点讨论以色列在加沙的持续行动，并旨在协调成员国的立场和应对措施。
在开幕致辞中，菲丹还谴责了以色列定居者在被占领的约旦河西岸的袭击行为，包括以色列部长的参与，并强调此类行为在历史名城中不能继续被忽视。
自2023年10月以来，以色列在加沙的猛烈攻击已造成近62,700名巴勒斯坦人死亡。这场战争摧毁了加沙地带，该地区正面临以色列施加的饥荒。
加沙停火
土耳其外长强调了埃及和卡塔尔提出的停火提议的重要性，认为这可以帮助制止以色列的攻击，并指出OIC将全力支持加沙停火的努力。
菲丹说道，“协议已经达成，但侵略者（以色列）也必须同意。”
菲丹警告称，如果未能达成停火，将导致占领和暴行继续下去，并敦促联合国推动巴勒斯坦成为正式会员国的倡议。
他强调，加沙的重建和恢复计划必须遵循阿拉伯-伊斯兰框架，土耳其将全力支持这些努力。
菲丹说，“我们必须确保巴勒斯坦人留在加沙。我们必须共同重建加沙地带。”
菲丹提醒说，OIC的成立初衷是保护阿克萨清真寺，他表示任何软弱都会削弱该组织的核心使命。
他还警告称，以色列对叙利亚、黎巴嫩和伊朗的攻击反映了一个更广泛的破坏稳定的议程，这对地区和全球安全构成威胁。