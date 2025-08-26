土耳其国家情报局局长易卜拉欣·卡林在土耳其海军舰艇停靠班加西港后的第二天，与利比亚的哈夫塔尔在班加西港会面。

根据土耳其国防部周一的声明，土耳其和利比亚军事代表团在TCG Kinaliada舰访问班加西港期间举行了会谈。

由少将伊尔凯·阿尔廷达格率领的土耳其国防部代表团拜访了利比亚国民军副指挥官哈夫塔尔。这一消息通过土耳其社交媒体平台NSosyal发布。

会谈的重点是围绕“一个利比亚，一支军队”的目标，探讨潜在的联合努力。

土耳其驻利比亚大使居文·贝格奇和土耳其驻班加西总领事塞尔坎·基拉曼里奥卢也参与了此次会谈。