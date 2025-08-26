土耳其
卡林在班加西会见利比亚将军哈夫塔尔
联合国驻利比亚特派团一直在通过"5+5"联合军事委员会的努力来统一军队,该委员会包括来自西部的五名军官和来自哈夫塔尔东部部队的五名军官。
土耳其国家情报组织（MIT）主任易卜拉欣·卡林会见了利比亚萨勒姆·哈夫塔尔。 / AA
2025年8月26日

土耳其国家情报局局长易卜拉欣·卡林在土耳其海军舰艇停靠班加西港后的第二天，与利比亚的哈夫塔尔在班加西港会面。

根据土耳其国防部周一的声明，土耳其和利比亚军事代表团在TCG Kinaliada舰访问班加西港期间举行了会谈。

由少将伊尔凯·阿尔廷达格率领的土耳其国防部代表团拜访了利比亚国民军副指挥官哈夫塔尔。这一消息通过土耳其社交媒体平台NSosyal发布。

会谈的重点是围绕“一个利比亚，一支军队”的目标，探讨潜在的联合努力。

土耳其驻利比亚大使居文·贝格奇和土耳其驻班加西总领事塞尔坎·基拉曼里奥卢也参与了此次会谈。

哈夫塔尔还参观了TCG Kinaliada舰。

多年来联合国驻利比亚特派团一直通过“5+5”联合军事委员会努力统一军队，该委员会包括来自西部的五名军官和来自东部哈夫塔尔部队的五名军官。

联合国还在调解旨在举行选举的单独谈判，以打破两个对立政府之间的政治僵局：一个是2022年初由众议院任命、以班加西为基地的奥萨马·哈马德政府，控制着东部和大部分南部；另一个是的黎波里迪贝巴政府，控制着西部地区。

利比亚人民希望长期推迟的选举能够结束多年的政治分裂和冲突，为2011年卡扎菲被推翻后开始的过渡时期画上句号。

