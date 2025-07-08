诺华公司周二宣布，其在瑞士获得了Coartem Baby的批准。这款药物被称为首个专门用于治疗婴儿和幼儿疟疾的药物。

参与评估的八个非洲国家预计将迅速批准这一治疗方案。在一些国家，这种药物也被称为 Riamet Baby，其新剂量强度专为幼儿设计。

这种治疗药物可以溶解，包括在母乳中，并且具有甜樱桃味，以便更容易给婴儿服用。

参与评估的八个国家分别是布基纳法索、科特迪瓦、肯尼亚、马拉维、莫桑比克、尼日利亚、坦桑尼亚和乌干达。

诺华公司表示，每年约有3000万婴儿出生在非洲疟疾高风险地区。一项针对西非的调查显示，6个月以下婴儿的感染率在3.4%到18.4%之间。

2023年疟疾导致近60万人死亡，其中绝大多数死亡病例发生在非洲。根据世界卫生组织（WHO）2024年《全球疟疾报告》，2023年全球共有2.63亿疟疾病例，导致59.7万人死亡。

每年，数十万人死于疟疾。这种由蚊子传播的疾病仍然是全球健康的重大挑战。

疟疾由寄生虫引起，通过雌性按蚊叮咬传播。世卫组织将其描述为一种可预防和可治疗的疾病。

疟疾的症状包括发烧、寒战、头痛、疲劳、眼睛和皮肤发黄、癫痫发作以及呼吸困难。

五岁以下儿童是最易受疟疾影响的群体，占全球疟疾相关死亡人数的76%。

非洲仍然是受疟疾影响最严重的地区，约占全球疟疾病例的94%和死亡人数的95%。

去年，该大陆报告了2.46亿例感染病例。

2023年，一个新的问题浮现：在包括布基纳法索和印度尼西亚在内的41个国家，检测中发现了能够逃避标准诊断测试的突变疟疾寄生虫。