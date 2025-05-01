土耳其外交部发表了一份全面声明，呼吁地区和国际社会加大对叙利亚政治过渡和重建的支持。声明指出，在阿萨德政权倒台后，叙利亚进入了一个“新时期”。

声明强调，叙利亚人民正在努力克服长达14年冲突带来的创伤，必须通过由叙利亚人主导的政治进程来塑造自己的未来。

安卡拉指出，叙利亚最近在重新融入地区和全球外交方面的举措应得到支持，并警告称，持续的孤立和制裁可能会危及脆弱的稳定。声明补充说，更广泛的外交和经济接触——包括解除制裁——对于实现持久和平至关重要。

土耳其将这一立场视为人道主义和战略上的必要，表示消除不稳定风险的唯一可行途径是“更多的支持和更深入的参与”。

土耳其的叙利亚愿景：统一、安全与重建

根据声明，土耳其的叙利亚政策核心在于维护叙利亚的领土完整，消除恐怖主义威胁，实现民族和解，并通过解除制裁支持重建。土耳其重申反对任何破坏叙利亚主权或使武装团体和分裂势力在国家权威之外存续的举措。

声明提到，叙利亚南部的军事活动有所减少，据报道，武装派别正在被整合到一支新的国家军队中。同时指出，局部冲突仍然发生，往往是由挑衅引发的。

关于YPG/PYD恐怖活动的紧张局势

土耳其对叙利亚政府与以YPG/PYD为主导的叙利亚民主力量（SDF）之间关系的发展表示担忧，并提到双方签署了一份谅解备忘录。土耳其还批评了4月26日在卡米什利由YPG/PYD恐怖组织举办的一次会议，称会议上传递的信息与SDF同大马士革的协议不一致。

安卡拉重申支持叙利亚的统一，并警告反对任何助长分裂议程的安排。YPG/PYD是PKK恐怖组织的叙利亚分支，该组织已导致4万余人丧生，其中大多数是平民，包括儿童。

新叙利亚宪法必须保障平等

土耳其强调，叙利亚的未来必须建立在包容性治理的基础上，同时表示期望新的叙利亚宪法都能维护所有族群和宗教群体的平等权利。

外交部表示，反对任何限制叙利亚人表达身份或信仰自由的结构，并坚决拒绝任何试图制度化不平等的企图。

声明重申了土耳其对PKK及其附属的反对立场。虽然安卡拉表示已为叙利亚政府解决自身安全挑战提供了空间，但警告称，如果与恐怖组织相关的实体未被解散，其他替代措施仍在考虑之中。

土耳其敦促PKK解除武装并停止阻碍正常化努力，同时明确表示不会接受任何削弱叙利亚主权或使武装团体合法化的举措。

联合反恐中心正在筹备中

土耳其确认参加了3月9日在安曼举行的一次重要地区安全会议，该会议汇集了叙利亚及邻国的外交、国防和情报领导人。各方同意建立一个联合行动中心以协调反恐措施。土耳其表示，技术和外交工作正在继续，预计近期将举行另一场会议。

安卡拉表示，愿意在符合其国家安全利益的领域与叙利亚进行双边接触，并愿意在互惠协议框架下讨论任何有助于共同稳定的话题。

全球参与：有条件的进展迹象

外交部最后指出，尽管美国继续对叙利亚保持距离，但也开始有限度地接触。据报道，华盛顿正在寻求大马士革采取信任建立措施，作为放松制裁的条件。

土耳其在鼓励美国、欧盟和英国对制裁提供豁免和灵活性方面取得了一些进展，并继续进行外交努力，争取取消所有惩罚性措施。

声明总结道：“全面解除这些制裁对叙利亚的重建及其重新融入地区和全球体系至关重要。”