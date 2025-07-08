据当地媒体报道，日本首相石破茂周二对美国总统唐纳德·特朗普决定对日本商品征收25%的关税表示“深感遗憾”，并誓言将“尽一切努力”保护本国的产业和就业机会。

据东京的共同社报道，石破茂在一次政府会议上表示，双边谈判将继续，以达成互惠互利的协议。

周一，特朗普宣布美国将从8月1日起对来自日本、韩国和马来西亚的商品征收25%的关税。他签署了一项行政命令，将互惠关税生效日期延长至8月1日。

日本首相补充说，政府将优先考虑双边谈判。

马来西亚继续与美国接触

与此同时，马来西亚表示，在华盛顿决定对马来西亚商品征收25%关税后，将继续与美国接触，以寻求“公平和平衡”的贸易协议。

据当地英文日报《马来邮报》报道，马来西亚投资、贸易和工业部表示，马来西亚重视与美国长期以来的经济伙伴关系，并相信开放和公平的贸易能够促进两国的增长和就业。

该部表示，“这些努力仍在进行中，反映了马来西亚愿意为双方达成公平和可持续的结果。”

吉隆坡还警告称，单边行动可能会扰乱商业运营、供应链和投资流动。马来西亚表示，将采取“一切必要措施”保护本地企业、工人和消费者免受新措施的影响。

韩国加快关税谈判

韩国周二表示，将加快与美国的关税谈判，以达成“互惠互利”的协议。

韩国贸易、工业和能源部在一份声明中表示，“政府认为，美国政府已将包括对韩国征收25%关税在内的互惠关税的实施推迟至8月1日，我们将努力加快与美国的谈判，以迅速解决贸易不确定性。”

声明指出，“我们将推动国内制度改进和监管改革，以解决美国对韩国的贸易逆差，同时促进双边制造业复兴伙伴关系，以推动我们的关键产业发展。”

总统办公室在一份声明中表示，韩国国家安全顾问魏圣洛向美国国务卿马可·卢比奥表示，首尔希望尽早举行特朗普与总统李在明之间的峰会，以“在所有悬而未决的问题上取得互惠互利的结果”。

在华盛顿的一次会议上，魏圣洛强调需要推进关税谈判，以加强双边联盟，并表达了希望两国继续合作的愿望，总统办公室表示。

卢比奥对此表示认同，并希望两国在8月1日关税实际实施之前保持密切沟通，以达成贸易协议。

孟加拉国与美国的谈判

在美国宣布从8月1日起对孟加拉国商品征收35%的关税后，孟加拉国将与美国进行新一轮谈判。

据官方声明周二表示，孟加拉国商务顾问谢赫·巴希鲁丁和国家安全顾问卡利卢尔·拉赫曼目前正在华盛顿，领导该国与美国的贸易谈判。