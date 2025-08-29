微软解雇了两名参与公司内部抗议活动的员工，这些抗议针对公司与以色列的合作关系，而此时加沙的局势仍在持续恶化。
抗议组织“No Azure for Apartheid”在周三的一份声明中表示，安娜·哈特尔（Anna Hattle）和里基·法梅利（Riki Fameli）接到了语音留言通知，告知她们已被解雇。
该组织在周四补充称，又有两名员工尼斯琳·贾拉达特（Nisreen Jaradat）和朱利叶斯·山（Julius Shan）被解雇。他们是最近在微软总部搭建抗议营地的参与者之一。
微软表示，这些解雇是由于严重违反公司政策所致。在周四的声明中，微软称最近的现场示威活动“引发了重大安全问题”。
抗议组织“No Azure for Apartheid”以微软的Azure软件命名，要求公司切断与以色列的合作关系，并向巴勒斯坦人支付赔偿金。
哈特尔在一份声明中说道，“我们在这里是因为微软继续为以色列提供实施种族灭绝所需的工具，同时对自己的员工进行误导和欺骗。”
哈特尔和法梅利是周二被逮捕的七名抗议者之一，他们当时占据了公司总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）的办公室。其他五人是前微软员工或公司外部人士。
现代战争
本月发布的一项联合媒体调查发现，以色列的一个军事监控机构正在利用微软的Azure软件存储大量巴勒斯坦人在被占领的约旦河西岸和被围困的加沙地区拨打的手机通话录音。
这项由《卫报》、以巴联合出版物《+972 Magazine》和希伯来语媒体《Local Call》联合进行的调查指出，以色列依赖微软云服务对巴勒斯坦人进行广泛的监控。
对此，微软表示已委托律师事务所Covington & Burling LLP进行审查。
其他微软员工也曾对公司与以色列的合作关系表示抗议。
今年四月，在微软人工智能部门首席执行官穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman）于公司50周年庆典上发表讲话时，一名支持巴勒斯坦的员工打断了他的发言，抗议公司与以色列的合作关系。随后，该员工及另一名抗议员工也被解雇。
随着以色列在加沙的暴行导致人道主义危机加剧，许多企业和教育机构因与以色列的关系而面临抗议。饥饿的巴勒斯坦人，尤其是儿童的影像，引发了全球的愤怒。
自2023年10月以来，以色列在被围困的加沙地区已造成近63000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童。
以色列的暴行使加沙的大部分地区沦为废墟，同时几乎使所有居民流离失所。