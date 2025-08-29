微软解雇了两名参与公司内部抗议活动的员工，这些抗议针对公司与以色列的合作关系，而此时加沙的局势仍在持续恶化。

抗议组织“No Azure for Apartheid”在周三的一份声明中表示，安娜·哈特尔（Anna Hattle）和里基·法梅利（Riki Fameli）接到了语音留言通知，告知她们已被解雇。

该组织在周四补充称，又有两名员工尼斯琳·贾拉达特（Nisreen Jaradat）和朱利叶斯·山（Julius Shan）被解雇。他们是最近在微软总部搭建抗议营地的参与者之一。

微软表示，这些解雇是由于严重违反公司政策所致。在周四的声明中，微软称最近的现场示威活动“引发了重大安全问题”。

抗议组织“No Azure for Apartheid”以微软的Azure软件命名，要求公司切断与以色列的合作关系，并向巴勒斯坦人支付赔偿金。

哈特尔在一份声明中说道，“我们在这里是因为微软继续为以色列提供实施种族灭绝所需的工具，同时对自己的员工进行误导和欺骗。”

哈特尔和法梅利是周二被逮捕的七名抗议者之一，他们当时占据了公司总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）的办公室。其他五人是前微软员工或公司外部人士。

