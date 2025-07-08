欧盟仍然希望在7月9日之前与美国达成贸易协议。据欧盟委员会发言人周一表示，欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统特朗普进行了“良好的交流”。

然而，目前尚不清楚双方是否在避免对美国最大贸易伙伴实施全面关税上取得了实质性突破。

随着全球贸易战的爆发，特朗普对全球市场造成了冲击，各国政策制定者纷纷采取措施保护本国经济。各国与美国达成协议的最后期限正在逼近。

特朗普周日表示，美国将在未来几天内完成数项贸易协议，并将在7月9日之前通知其他国家提高关税的决定。他补充说，这些关税将在8月1日生效，提供了三周的缓冲期。

此外，特朗普还将目光投向了发展中国家的金砖国家集团（BRICS），威胁对任何支持“反美”政策的国家额外征收10%的关税。

金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，以及最近加入的埃及、埃塞俄比亚、印度尼西亚、伊朗和阿联酋。

欧盟内部对于是推动快速达成轻量级贸易协议，还是利用经济影响力争取更好的结果存在分歧。在7月最后期限之前，欧盟已经放弃了全面贸易协议的希望。

欧盟发言人在每日简报会上对记者表示，“我们希望与美国达成协议，我们希望避免关税，我们希望实现双赢的结果，而不是两败俱伤的局面。”

在贸易协议中，“时间就是金钱”

如果没有初步协议，美国对大多数进口商品的广泛关税将从目前的10%提高到特朗普在4月2日设定的税率。对于欧盟来说，这一税率将达到20%。

冯德莱恩还在周末与德国、法国和意大利领导人进行了会谈。据德国方面表示，德国总理弗里德里希·梅尔茨多次强调需要迅速达成协议，以保护从汽车到制药等易受关税影响的行业。

德国发言人在柏林对记者表示，“时间在最真实的意义上就是金钱，在这方面，我们应该再给自己24到48小时来做出决定。”

俄罗斯表示，金砖国家集团从未试图破坏其他国家。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，“这里非常重要的一点是，像金砖国家这样的集团的独特性在于，它是一个基于各自利益分享共同方法和共同世界观的国家集团。”

他讲道，“而这种金砖国家内部的合作从未，也永远不会针对任何第三国。”