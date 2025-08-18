中国周一对德国进行了强烈抨击，警告柏林不要“煽动对抗和炒作紧张局势”，此前德国外长称北京在亚太地区表现得“日益咄咄逼人”。
在访问日本期间，约翰·瓦德普尔表示，中国多次威胁“单方面改变现状并使边界向有利于自己的方向转移”，并提到其在台湾海峡以及东海和南海的行为。
“在这个国际贸易的敏感枢纽中，任何升级都将对全球安全和世界经济产生严重后果，”瓦德普尔在与日本防卫大臣岩屋毅会谈后于周一表示。
在瓦德普尔访问日本（随后访问印尼）之前发布的一份声明中提到，中国“日益加强其地区霸权，并在此过程中质疑国际法的原则”。
瓦德普尔指出：“中国在台湾海峡以及东海和南海日益咄咄逼人的行为也对我们欧洲产生了影响。”
“中国在台湾海峡以及东海和南海日益咄咄逼人的行为也对我们欧洲产生了影响：我们的全球共存的基本原则正受到威胁，”声明援引瓦德普尔的话说。
中国外交部发言人毛宁在记者会上回应瓦德普尔的言论时指出，东海和南海局势“总体稳定”。
毛宁表示：“我们呼吁相关各方不要挑起冲突、加剧紧张局势，而是要尊重地区国家，通过对话与协商解决问题，维护和平与稳定的共同利益。”
发言人强调：“台湾问题是中国内政。”
‘战争机器’支持
在东京的联合新闻声明中，瓦德普尔还批评了“中国对俄罗斯战争机器的支持”在乌克兰问题上的作用。
“没有中国的支持，对乌克兰的侵略战争是不可能的。中国是俄罗斯最大的双用途商品供应商，也是俄罗斯最重要的石油和天然气客户，”瓦德普尔说。
他还在周一晚些时候与美国总统唐纳德·特朗普、乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基以及欧洲领导人会谈前表示，为基辅提供安全保障“至关重要”。
特朗普周五在阿拉斯加与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的峰会“明确表明，为了实现公正和持久的和平，莫斯科必须最终采取行动。在此之前，必须加大对俄罗斯的压力，包括增加对乌克兰的援助，”瓦德普尔说。
周一在华盛顿的会谈旨在建立“通往乌克兰公正和平的谈判解决方案的要素，”他说。
“坚定的安全保障至关重要。因为即使在停火和和平协议之后，乌克兰也必须能够有效地保卫自己。”
中国支持所有和平努力
另一方面，中国呼吁参与华盛顿和平谈判的“所有各方”尽快达成协议，以结束俄罗斯在乌克兰的战争。
“我们希望所有各方和利益相关者能够及时参与和平谈判，并尽快达成一个公平、持久、具有约束力且各方都能接受的和平协议，”毛宁表示。
在被问及阿拉斯加峰会时，毛宁表示：“中国支持所有有助于和平解决危机的努力，并乐见俄罗斯和美国保持联系，改善关系，推动乌克兰危机的政治解决进程。”