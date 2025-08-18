中国周一对德国进行了强烈抨击，警告柏林不要“煽动对抗和炒作紧张局势”，此前德国外长称北京在亚太地区表现得“日益咄咄逼人”。

在访问日本期间，约翰·瓦德普尔表示，中国多次威胁“单方面改变现状并使边界向有利于自己的方向转移”，并提到其在台湾海峡以及东海和南海的行为。

“在这个国际贸易的敏感枢纽中，任何升级都将对全球安全和世界经济产生严重后果，”瓦德普尔在与日本防卫大臣岩屋毅会谈后于周一表示。

在瓦德普尔访问日本（随后访问印尼）之前发布的一份声明中提到，中国“日益加强其地区霸权，并在此过程中质疑国际法的原则”。

“中国在台湾海峡以及东海和南海日益咄咄逼人的行为也对我们欧洲产生了影响：我们的全球共存的基本原则正受到威胁，”声明援引瓦德普尔的话说。

中国外交部发言人毛宁在记者会上回应瓦德普尔的言论时指出，东海和南海局势“总体稳定”。

毛宁表示：“我们呼吁相关各方不要挑起冲突、加剧紧张局势，而是要尊重地区国家，通过对话与协商解决问题，维护和平与稳定的共同利益。”

发言人强调：“台湾问题是中国内政。”

‘战争机器’支持

在东京的联合新闻声明中，瓦德普尔还批评了“中国对俄罗斯战争机器的支持”在乌克兰问题上的作用。