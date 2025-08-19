印度总理纳伦德拉·莫迪将于周二会见中国最高外交官，表明这两个拥有核武器的邻国在经历多年的对峙后，关系有望缓和。

中国外交部长王毅周一抵达印度，计划与莫迪及其他领导人（包括国家安全顾问阿吉特·多瓦尔）就喜马拉雅山脉争议边界问题展开会谈。预计议程将包括减少边境驻军和恢复部分贸易。

中国外交部长称中印关系呈现“积极趋势”

根据周二发布的会谈摘要，王毅在新德里告诉印度外长，中印关系正朝着合作的“积极趋势”发展。作为世界上人口最多的两个国家，中印在南亚地区的影响力竞争激烈，且曾在2020年爆发致命的边境冲突。

印度同时也是由美国、澳大利亚和日本组成的“四方安全对话”成员之一，该联盟被视为对中国的制衡。然而，在美国前总统特朗普发起的关税战引发的全球贸易和地缘政治动荡中，两国开始努力修复关系。

在周一与印度外长苏杰生的会谈中，王毅表示，两国应“将彼此视为伙伴和机遇，而非对手或威胁”。他指出，双方恢复了“各层级对话”，并在“边境地区维护和平与安宁”，这表明双边关系正朝着“回归合作主轨道的积极趋势”发展。王毅还将在为期三天的访问中会见莫迪总理。

“最高政治层面的妥协”

自2020年在拉达克地区发生致命冲突以来，印度和中国的长期边界争端进一步恶化。紧张关系影响了贸易、外交和航空旅行，双方在边境地区部署了数万名安全部队。自那以后，双方取得了一些进展。去年印度和中国就边境巡逻达成协议，并从部分边境地区撤军。两国仍在通过修建道路和铁路网络加强边境防御。

近几个月来两国增加了官方访问，并讨论放宽部分贸易限制、人员流动以及商务签证问题。今年6月北京允许印度朝圣者前往西藏的圣地。此外，双方正在努力恢复直航。

上周，印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔表示，印度和中国正在讨论通过三处边境点恢复贸易。新德里智库观察家研究基金会的研究员马诺杰·乔希表示，两国关系仍处于一种不安的正常化状态。他指出，“解决两国之间的边界问题需要最高政治层面的妥协。”乔希还表示，在边界争端及相关问题上，双方仍然“各说各话”。