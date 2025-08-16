2025年8月16日
中国外长王毅在2020年冲突后首次前往印度进行边境会谈。
中国外交部周六发表声明称，继中国和印度在2020年发生冲突后，中国外交部长王毅将于周一至周三首次访问印度，就喜马拉雅地区的边界争议举行会谈。
这是自2020年中印边境士兵发生致命冲突以来的第二次此类会晤。印度外交部长苏杰生今年7月曾访问北京。
自去年10月双方就喜马拉雅边界巡逻达成协议以来，中印两国关系逐渐回暖，缓解了持续五年的对峙局面，这一局面曾对贸易、投资和航空旅行均造成了不利影响。
印度总理莫迪计划于本月底访问中国，与中国国家主席习近平会面。这将是莫迪七年来首次访华，他此行是为了参加上海合作组织峰会，这也是他自2018年以来首次出席该会议。
关税联系
两国外交部官员此前表示，在美国关税扰乱全球贸易秩序的背景下，中印正在讨论恢复五年前中断的边境贸易。
作为两个主要经济体，中印长期以来在南亚地区争夺战略影响力。然而，在美国前总统特朗普关税政策引发的全球贸易和地缘政治动荡中，两国正努力修复关系。
恢复直航和签发旅游签证被视为修复因2020年边境冲突而受损关系的努力之一。
中国外交部周四发表声明称，双方已就包括恢复边境贸易的跨境交流与合作达成了共识。
印度外交部副部长基尔蒂·瓦尔丹·辛格上周在议会表示，“印度已与中方接触，推动恢复边境贸易。”但双方均未公布具体恢复日期。
美印关系升温
历届美国政府都将印度视为在应对中国问题上志同道合的长期盟友。印度是由美国、澳大利亚和日本组成的“四方安全对话”联盟的一员。
然而，特朗普政府要求印度停止购买俄罗斯石油的最后通牒使新德里与华盛顿的关系一度紧张。俄罗斯石油是莫斯科在乌克兰军事行动期间的重要收入来源。
据报道，如果新德里不更换原油供应商，美国将在8月27日把对印度的新进口关税从25%提高至50%。