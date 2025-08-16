中国外长王毅在2020年冲突后首次前往印度进行边境会谈。

中国外交部周六发表声明称，继中国和印度在2020年发生冲突后，中国外交部长王毅将于周一至周三首次访问印度，就喜马拉雅地区的边界争议举行会谈。

这是自2020年中印边境士兵发生致命冲突以来的第二次此类会晤。印度外交部长苏杰生今年7月曾访问北京。

自去年10月双方就喜马拉雅边界巡逻达成协议以来，中印两国关系逐渐回暖，缓解了持续五年的对峙局面，这一局面曾对贸易、投资和航空旅行均造成了不利影响。

印度总理莫迪计划于本月底访问中国，与中国国家主席习近平会面。这将是莫迪七年来首次访华，他此行是为了参加上海合作组织峰会，这也是他自2018年以来首次出席该会议。

关税联系

两国外交部官员此前表示，在美国关税扰乱全球贸易秩序的背景下，中印正在讨论恢复五年前中断的边境贸易。

作为两个主要经济体，中印长期以来在南亚地区争夺战略影响力。然而，在美国前总统特朗普关税政策引发的全球贸易和地缘政治动荡中，两国正努力修复关系。