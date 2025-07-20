叙利亚信息部长哈姆扎·穆斯塔法重申其保护平民和缓解紧张局势的承诺，并表示不会发动任何军事行动。

叙利亚政府宣布成立紧急委员会，以协调人道主义援助并恢复苏韦达的服务，因为担心贝都因部落武装与德鲁兹武装团体之间不断升级的暴力冲突可能升级为更广泛的冲突。

信息部长哈姆扎·穆斯塔法周六表示，在南部省份采取的措施旨在保护平民和缓解紧张局势，而非发动军事行动。

穆斯塔法强调，政府的应对措施没有预谋，而是对不断恶化的安全局势的回应。

在周五冲突重启后，政府于周六上午宣布新的停火。这是最近几周的第四次停火。据报道，隶属于德鲁兹派谢赫·希克马特·哈吉里的武装团体正在强行驱逐逊尼派贝都因部落成员，对他们实施侵犯人权的行为，从而导致暴力升级。

防止直接冲突

穆斯塔法解释说，最新的停火协议设想在冲突风险地区部署内部安全部队，在苏韦达和邻近的德拉之间建立人道主义走廊，并在停火协议生效后恢复全省的国家机构。

他表示，目标是防止直接冲突，安全疏散平民，并逐步恢复国家权力和正常生活。

他指责谢赫·哈吉里及其支持者违反先前与国家达成的协议，散布挑起外国干涉的言论。

部长警告说，这位德鲁兹派领导人向以色列总理本雅明·内塔尼亚胡发出呼吁，警告称这可能会危及苏韦达全体居民，这是一个“严重的战略错误”。

7月13日，贝都因阿拉伯部落与德鲁兹武装组织爆发冲突，引发广泛骚乱。

事件发生后，以色列以保护德鲁兹人为借口，对大马士革及其周边地区的叙利亚军事目标发动了空袭。

大马士革拒绝接受这一说法，并指责以色列利用宗派使局势变得紧张。

外部干预威胁国家统一

叙利亚境内大多数德鲁兹领导人已公开与外部势力划清界限，并重申其对叙利亚统一和主权的承诺。穆斯塔法部长表示，此类虚假宣传和外部干预可能会加剧宗派紧张局势，削弱国家统一和团结。

以色列加大了对叙利亚南部的空袭力度，并正式宣布1974年《停战协定》不再有效。尽管面临这些挑战，叙利亚政府仍然致力于维护国家统一，确保所有社团的安全，不受歧视，并反对通过宗派冲突或外部干预分裂国家的企图。