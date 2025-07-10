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德克萨斯州洪水死亡人数升至119人
有关部门负责人称，由于紧急警报延迟和预警系统不足，仍有161人失踪。
德克萨斯州洪水死亡人数升至119人
Texas flood death toll rises to 119 as search and criticism continue / AP
2025年7月10日

当局报告称，德克萨斯州山洪暴发造成的死亡人数已上升至至少119人，搜寻170多名失踪人员的救援工作仍在继续。

受灾最严重的克尔县共报告95人死亡，其中包括59名成人和36名儿童。

有关部门负责人表示，遇难者中的27人身份不明，其他死亡发生在周边县市。

随着救援行动的扩大，公众对该州紧急预警系统的批评也愈演愈烈。德克萨斯公共广播电台和KSAT的调查结果显示，一条原定于凌晨4点22分发布的群体警报信息因审批问题而被推迟，导致一些居民数小时后才得知洪水威胁。当局称，仅克尔县就有161人失踪。失踪人员包括达卢佩河附近的一个女子夏令营-神秘营地（Camp Mystic）的五名露营者和一名辅导员。

灾难过后呈现在返回家园的居民面临的是大面积的破坏。

当局强调，由于重型设备正在清理废墟，搜救人员不应受到干扰。

克尔县警长拉里·莱萨说：“这种情况需要每个人都挺身而出，这些问题需要得到解决。无论是对那些寻找失踪亲人的家庭，对公众，还是对那些让我担任这一职务的人。”

警报系统的缺乏和沟通的不连贯性正在导致越来越多的人感到沮丧。自2015年以来，克尔县一直在申请联邦拨款，以安装合适的洪水预警系统。

周日特朗普政府宣布洪水为“重大灾难”，并调动联邦资源协助救援工作。德克萨斯州州长格雷格·阿博特周三宣布，该州已部署2200多名人员、1200辆车辆及设备应对洪水。20多个州政府机构正在参与救援和支援行动。

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