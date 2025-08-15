正义与发展党（正发党）于2001年8月14日在雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导下成立，至今已在土耳其政坛走过了24个年头，并在参与的每一次大选中都取得了胜利。
在该党成立24周年之际，正发党副主席法鲁克·阿卡尔宣布，将有新成员在庆祝活动中加入党组织。
在新闻发布会上，阿卡尔强调，尽管党龄已有24年，但正发党依然充满活力，并始终致力于实现其愿景和使命。
他将正发党描述为不仅仅是一个政治组织，更是一个深受民众支持的运动。他补充道：“或许值得一提的是，与24周年不同，我们将继续从街头汲取力量，并依靠国家的支持继续前行。”
“到第25周年，我们将首次进入为期一年的竞选期。从明天（今天）开始启动的这场竞选活动，其背景是要向我们的人民再次分享和提醒，这个跨越四分之一个世纪的政党在25年来做了什么，在土耳其的哪些领域产生了影响，以及它所创造的数百万项成果和项目。我们将由此启动这样一个竞选过程。”
正发党于2001年8月14日成立，在时任伊斯坦布尔市长埃尔多安的领导下迅速登上政治舞台。他于2003年首次当选为总理，并自2014年以来一直担任总统。
2002年11月3日，正发党在大选中取得压倒性胜利，赢得了三分之二的议会席位，这是十多年来未曾出现的绝对多数。
正发党共参与了七次全国大选——2002年、2007年、2011年、2015年，以及2015年11月的提前选举、2018年6月和最近的2023年5月选举，并在每次选举中都取得了胜利。
自2001年埃尔多安领导下成立以来，土耳其在国际舞台上崭露头角，采取了多方向和积极主动的国际及地区事务政策。
多年来，土耳其通过在地区事务中发挥的领导作用，加强了与欧洲、突厥世界和穆斯林国家的联系。此外，土耳其还通过加强与其他全球行为体的关系，巩固了其在国际体系中的地位。
通过这一政策，土耳其开始为全球问题的解决作出贡献，并在国际组织中扮演重要角色。