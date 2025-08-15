正义与发展党（正发党）于2001年8月14日在雷杰普·塔伊普·埃尔多安的领导下成立，至今已在土耳其政坛走过了24个年头，并在参与的每一次大选中都取得了胜利。

在该党成立24周年之际，正发党副主席法鲁克·阿卡尔宣布，将有新成员在庆祝活动中加入党组织。

在新闻发布会上，阿卡尔强调，尽管党龄已有24年，但正发党依然充满活力，并始终致力于实现其愿景和使命。

他将正发党描述为不仅仅是一个政治组织，更是一个深受民众支持的运动。他补充道：“或许值得一提的是，与24周年不同，我们将继续从街头汲取力量，并依靠国家的支持继续前行。”

“到第25周年，我们将首次进入为期一年的竞选期。从明天（今天）开始启动的这场竞选活动，其背景是要向我们的人民再次分享和提醒，这个跨越四分之一个世纪的政党在25年来做了什么，在土耳其的哪些领域产生了影响，以及它所创造的数百万项成果和项目。我们将由此启动这样一个竞选过程。”

正发党于2001年8月14日成立，在时任伊斯坦布尔市长埃尔多安的领导下迅速登上政治舞台。他于2003年首次当选为总理，并自2014年以来一直担任总统。