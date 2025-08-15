土耳其、西班牙、英国和德国谴责以色列批准在被占领的约旦河西岸E1地区建造数千个新的非法犹太人定居点。四国外交部警告称，此举将破坏两国解决方案，并违反国际法。

以色列媒体周四报道，财政部长贝扎雷尔·斯莫特里奇批准在耶路撒冷以东的马阿勒阿杜明建造3401个定居点，并在周边地区建造3515个定居点。该项目旨在将约旦河西岸地区划分为南北两部分，并孤立东耶路撒冷。

土耳其外交部表示，此举“无视国际法和联合国决议”，“破坏了作为两国方案基础的巴勒斯坦国领土完整，并打击了实现持久和平的希望”。

土耳其重申支持以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。

西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯称这一扩张是“对国际法的又一次违反”，并表示“破坏了两国方案的可行性，这是实现和平的唯一途径”，同时谴责定居者的暴力行为。

英国外交大臣大卫·拉米表示，加沙的“令人震惊”的局势因以色列的行动而恶化，进一步威胁了两国方案。他提到已与加拿大和法国的同行讨论了立即停火、释放人质以及增加人道主义援助的必要性。