2025年8月15日
土耳其、西班牙、英国和德国谴责以色列批准在被占领的约旦河西岸E1地区建造数千个新的非法犹太人定居点。四国外交部警告称，此举将破坏两国解决方案，并违反国际法。
以色列媒体周四报道，财政部长贝扎雷尔·斯莫特里奇批准在耶路撒冷以东的马阿勒阿杜明建造3401个定居点，并在周边地区建造3515个定居点。该项目旨在将约旦河西岸地区划分为南北两部分，并孤立东耶路撒冷。
土耳其外交部表示，此举“无视国际法和联合国决议”，“破坏了作为两国方案基础的巴勒斯坦国领土完整，并打击了实现持久和平的希望”。
土耳其重申支持以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。
西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯称这一扩张是“对国际法的又一次违反”，并表示“破坏了两国方案的可行性，这是实现和平的唯一途径”，同时谴责定居者的暴力行为。
英国外交大臣大卫·拉米表示，加沙的“令人震惊”的局势因以色列的行动而恶化，进一步威胁了两国方案。他提到已与加拿大和法国的同行讨论了立即停火、释放人质以及增加人道主义援助的必要性。
德国外交部敦促以色列“停止定居点建设”，并表示“强烈反对”在被占领的约旦河西岸新增数千个住宅的计划。
巴勒斯坦外交部谴责这一决定是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡“更大以色列”愿景的一部分，警告此举将加深占领并消除建立巴勒斯坦国的可能性。
联合国认为，以色列在约旦河西岸和东耶路撒冷的定居点根据国际法是非法的。
今年7月，国际法院宣布以色列对巴勒斯坦领土的占领为非法，并呼吁撤离所有定居点。
联合国官员多次警告，持续的定居点扩张威胁到两国方案的可行性——这一框架被广泛视为结束长达数十年的以巴冲突的关键。