俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫谴责了美国、韩国和日本试图建立针对朝鲜的安全联盟的努力，警告称此类举动可能破坏地区平衡并引发进一步的紧张局势。

拉夫罗夫在与朝鲜外长崔善姬于东海岸城市元山会面后表示，“我们警告不要利用这些关系建立针对任何国家的联盟，包括朝鲜，当然也包括俄罗斯。”据朝鲜官方媒体报道，他在周六的讲话中作出了上述表态。

此次访问标志着两国之间第二轮战略对话的展开，莫斯科与平壤正在加深军事和外交协调。

拉夫罗夫还对朝鲜缺席最近在吉隆坡举行的东盟论坛表示遗憾，称朝鲜的声音“令人想念”，但他向崔善姬保证，“即使在你们缺席的情况下，我们也在东盟地区安全论坛上维护了你们的利益。”

朝鲜军队参与乌克兰冲突，普京向金正恩传递信息

拉夫罗夫承认，朝鲜士兵曾积极与俄罗斯军队并肩作战，参与了乌克兰库尔斯克地区的战斗。

拉夫罗夫称赞朝鲜士兵“出色的战斗准备”，并表示，从乌克兰手中解放俄罗斯领土的“正义事业”中流淌的鲜血“具体证实了”朝鲜士兵的努力。

据悉，拉夫罗夫将在访问期间前往平壤，并向朝鲜领导人金正恩传递俄罗斯总统普京的信件。

随后，他将前往中国，参加上海合作组织（SCO）外长会议。