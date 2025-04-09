政治
3分钟阅读
美国对14个国家的救命食品援助削减"等同于死刑" — 世界粮食计划署
该机构表示,正在与美国进行谈判,寻求澄清并倡导资金继续提供。
美国对14个国家的救命食品援助削减"等同于死刑" — 世界粮食计划署
The WFP is not the only UN body hit by US funding cuts, as the United States under President Donald Trump turned sharply inward and stopped trying to help other countries around the world as part of an isolationist agenda. / AP
2025年4月9日

联合国一机构表示，美国已停止向14个国家提供紧急粮食援助，这使数百万饥饿或濒临饥饿的人面临生命危险。

世界粮食计划署（WFP）周一表示，今年其资金已减少40%，而美国方面已通知将停止对14个国家的援助。

在社交媒体平台X上的评论中，该机构并未透露这些国家的具体名单。

“如果这一决定被实施，这可能相当于对数百万面临极端饥饿和饥荒的人判处死刑，”该机构表示。

世界粮食计划署目前正在与华盛顿方面接洽，以寻求澄清，并呼吁继续为关键的生命救助行动提供资金支持。

尽管对潜在影响表示担忧，世界粮食计划署同时对美国及其他捐助者的支持表达了感谢。

“我们的工作人员仍在不懈努力，为全球饥饿热点地区的弱势群体提供重要的粮食援助，”该机构补充道。

援助削减的浪潮

世界粮食计划署并非唯一一个受到美国资金削减影响的联合国机构。在特朗普总统执政期间，美国采取孤立主义政策，停止了对全球其他国家的援助。

特朗普政府通知联合国人口基金（UNFPA），将终止两个项目的资金支持。据法新社报道，这两个项目分别涉及阿富汗和叙利亚。

除了美国，其他一些国家最近几个月也宣布削减资金，这引发了非政府组织和国际机构的担忧。

特朗普政府还大幅削减了美国国际开发署（USAID）的预算，该机构是美国主要的人道主义援助组织。此前，其年度预算为428亿美元，占全球援助资金的42%。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us