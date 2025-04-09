联合国一机构表示，美国已停止向14个国家提供紧急粮食援助，这使数百万饥饿或濒临饥饿的人面临生命危险。

世界粮食计划署（WFP）周一表示，今年其资金已减少40%，而美国方面已通知将停止对14个国家的援助。

在社交媒体平台X上的评论中，该机构并未透露这些国家的具体名单。

“如果这一决定被实施，这可能相当于对数百万面临极端饥饿和饥荒的人判处死刑，”该机构表示。

世界粮食计划署目前正在与华盛顿方面接洽，以寻求澄清，并呼吁继续为关键的生命救助行动提供资金支持。

尽管对潜在影响表示担忧，世界粮食计划署同时对美国及其他捐助者的支持表达了感谢。

“我们的工作人员仍在不懈努力，为全球饥饿热点地区的弱势群体提供重要的粮食援助，”该机构补充道。

援助削减的浪潮

世界粮食计划署并非唯一一个受到美国资金削减影响的联合国机构。在特朗普总统执政期间，美国采取孤立主义政策，停止了对全球其他国家的援助。

特朗普政府通知联合国人口基金（UNFPA），将终止两个项目的资金支持。据法新社报道，这两个项目分别涉及阿富汗和叙利亚。

除了美国，其他一些国家最近几个月也宣布削减资金，这引发了非政府组织和国际机构的担忧。

特朗普政府还大幅削减了美国国际开发署（USAID）的预算，该机构是美国主要的人道主义援助组织。此前，其年度预算为428亿美元，占全球援助资金的42%。