2025年8月29日
以色列计划占领加沙市的行动面临越来越多的挑战，《纽约时报》报道称，越来越多的预备役士兵因疲惫和对近两年战争的失望而拒绝服役。
8月8日，以色列战争内阁批准了一项占领加沙市的计划，该计划包括迫使约一百万巴勒斯坦人向南撤离，包围该市并在持续攻击后进入城市。
军方计划动员额外的6万名预备役人员，并延长2万名士兵的服役时间。然而，官员们对实际能有多少人服役感到不确定，因为出勤率一直在稳步下降。
大约有十几名军官和士兵描述了部队的疲惫状况，其中至少两人报告称有40%到50%的同事未能到场。一名士兵表示，他的100人连队已经缩减到60人，而另一人则报告称最近的召集中只有一半的队员响应。
据报道，以色列军方总参谋长埃亚尔·扎米尔中将反对总理本雅明·内塔尼亚胡扩大冲突的决定，部分原因是担心预备役人员的准备情况。
最初，预备役人员的出勤率超过100%，因为志愿者争相加入。然而，长期的冲突已经对家庭、职业和心理健康造成了巨大压力。
一些预备役人员开始基于意识形态拒绝服役，称战争已经失去了方向或“不再正义”。预备役上尉罗恩·费纳因拒绝部署而被判25天监禁，他表示政府正在延长冲突，“即使这意味着将人质抛在一边。”
此外，由于超正统犹太学生被豁免服兵役，预备役人员的不满情绪也在增加，他们感到自己承担了不公平的负担。