以色列计划占领加沙市的行动面临越来越多的挑战，《纽约时报》报道称，越来越多的预备役士兵因疲惫和对近两年战争的失望而拒绝服役。

8月8日，以色列战争内阁批准了一项占领加沙市的计划，该计划包括迫使约一百万巴勒斯坦人向南撤离，包围该市并在持续攻击后进入城市。

军方计划动员额外的6万名预备役人员，并延长2万名士兵的服役时间。然而，官员们对实际能有多少人服役感到不确定，因为出勤率一直在稳步下降。

大约有十几名军官和士兵描述了部队的疲惫状况，其中至少两人报告称有40%到50%的同事未能到场。一名士兵表示，他的100人连队已经缩减到60人，而另一人则报告称最近的召集中只有一半的队员响应。