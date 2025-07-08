联合国警告，自3月停火结束以来，加沙已有超过70万人被迫流离失所，这一情况发生在以色列持续的种族灭绝行动和反复的非法撤离命令之中。

联合国发言人斯特凡·杜加里克周一在纽约向记者表示，“昨天，以色列当局再次对汗尤尼斯部分地区发布了撤离命令，这是两天内的第二次。我们的同事估计，超过5万人居住在被要求撤离的地区。”

他说道，“加沙已有超过70万人被迫流离失所，其中许多人多次被迫迁移，他们无处可去。”

杜加里克还报告称，上周末一些巴勒斯坦人在试图获取食物时被杀害。

他指出，医院仍然因大量伤者而不堪重负，这些人是在寻求援助时受伤的。

他表示，“我们再次明确谴责对所有平民的杀害”，并引用世界粮食计划署的报告称，加沙每三人中就有一人几天没有食物，这使更多人面临饥饿的风险。

联合国重申呼吁以色列开放所有通往加沙的通道，以便援助物资进入。

杜加里克表示，“以色列当局已经连续四个月未允许任何燃料进入加沙”。

“燃料是加沙的生命线，以色列当局必须立即允许这一物资进入。”

他还警告称，由于燃料短缺，加沙可能很快面临全面的互联网中断。

根据联合国的报告，周日以色列当局仅批准了八项计划中的三项人道主义协调任务，这严重限制了救援工作。

以色列在加沙的种族灭绝

自2023年10月以来，以色列在加沙实施了种族灭绝行动。

根据巴勒斯坦官方通讯社WAFA的报道，已有超过57500名巴勒斯坦人被杀，其中大多数是妇女和儿童。

据报道，大约11000名巴勒斯坦人可能被埋在被摧毁的房屋废墟下。

然而，专家认为实际死亡人数远远超过加沙当局的报告，估计可能达到20万人。

美国每年向其长期盟友以色列提供38亿美元的军事资金。

自2023年10月以来，美国已花费超过220亿美元支持以色列在加沙的种族灭绝行动及其在邻国的战争。

尽管美国高级官员批评以色列在加沙造成的高平民死亡人数，但华盛顿迄今为止仍拒绝对任何武器转让设置条件。