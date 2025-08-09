想找一个机器人棋手来测试你的棋艺？或者一只机器宠物狗？甚至是一个真人大小的爱因斯坦复制品，向你讲解相对论理论？

这些只是北京一家新开业的机器人商店中展示的100多种机器人之一。这家商店于周五开业，展出了来自优必选科技和宇树科技等40多个中国品牌的人形机器人。

这家商店是中国首批销售人形和消费类机器人的商店之一，体现了中国在人工智能和机器人领域争当领先者的雄心。

据《环球时报》报道，这家商店位于亦庄的一个机器人产业园内，展示了50多款机器人，涵盖医疗、工业、仿生和人形等七大类别。

商店负责人王一凡在周三表示，“如果机器人要进入千家万户，仅靠机器人公司是不够的”，并强调需要为消费者提供定制化解决方案。

王一凡将这家商店描述为“4S店”，提供销售、零配件、维护和调研服务，类似于汽车经销商。他还提到，机器人价格从2000元（约278.33英镑）到数百万元不等。