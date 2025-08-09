2025年8月9日
想找一个机器人棋手来测试你的棋艺？或者一只机器宠物狗？甚至是一个真人大小的爱因斯坦复制品，向你讲解相对论理论？
这些只是北京一家新开业的机器人商店中展示的100多种机器人之一。这家商店于周五开业，展出了来自优必选科技和宇树科技等40多个中国品牌的人形机器人。
这家商店是中国首批销售人形和消费类机器人的商店之一，体现了中国在人工智能和机器人领域争当领先者的雄心。
据《环球时报》报道，这家商店位于亦庄的一个机器人产业园内，展示了50多款机器人，涵盖医疗、工业、仿生和人形等七大类别。
商店负责人王一凡在周三表示，“如果机器人要进入千家万户，仅靠机器人公司是不够的”，并强调需要为消费者提供定制化解决方案。
王一凡将这家商店描述为“4S店”，提供销售、零配件、维护和调研服务，类似于汽车经销商。他还提到，机器人价格从2000元（约278.33英镑）到数百万元不等。
展示的机器人包括会跳舞的机器狗、能抓药的人形机器人，以及能翻煎饼、煮咖啡、投篮、绘画或通过障碍赛的机器人，甚至还有一个爱因斯坦复制品。
这家商店的开业正值2025世界机器人大会期间，该大会于8月8日至12日举行，展示了1500多种产品，并发布了来自200多家国内外企业的100款新品。
中国对机器人领域的关注旨在应对老龄化人口和经济增长放缓等挑战。过去一年，该行业获得了超过200亿美元的慷慨补贴，同时北京还计划设立一万亿元人民币（约1370亿美元）的基金，以支持人工智能和机器人初创企业。