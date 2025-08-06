华人世界
3分钟阅读
王毅：中国支持巴西反对美国“任意”关税
中国外交部长王毅在与巴西总统首席顾问塞尔索·阿莫林的通话中表示，北京准备采取一切必要措施维护自身利益。
王毅：中国支持巴西反对美国“任意”关税
巴西金砖国家外长 / AP
1 天前

中国外交部长王毅周三表示，北京愿与巴西合作，加强双边合作，以应对其认为是“任意”的美国关税。

根据中国外交部的声明，王毅是在与巴西总统首席顾问塞尔索·阿莫林通电话时发表上述言论的。

这位中国高级外交官强调，中国支持巴西“捍卫其发展权利，反对任意关税的霸凌行为”，因为将关税作为武器的做法违反了《联合国宪章》，并破坏了世界贸易组织（WTO）的规则。

王毅的评论是在美国总统唐纳德·特朗普最近决定对巴西进口商品征收50%的关税之后发表的。特朗普将这一举措描述为对巴西前总统雅伊尔·博索纳罗的“政治迫害”，博索纳罗被指试图推翻现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在2022年选举中的胜利结果。

推荐的

巴西总统卢拉·达席尔瓦周二宣布，巴西将利用包括世界贸易组织在内的一切可用资源，保护其利益免受美国新关税的影响。

卢拉在巴西利亚的一次活动中表示，“到2025年，我们将采取一切可能的措施，从世界贸易组织开始，捍卫我们的利益。”

他说道，“事实上，在美国政府更迭之前，巴西政府已经采取行动，加强对外贸易，为国内企业创造新的机会。”

自美国决定对巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯实施制裁以来，两国关系进一步紧张。德莫赖斯因调查与前总统博索纳罗有关的未遂政变而受到关注。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us