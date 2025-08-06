中国外交部长王毅周三表示，北京愿与巴西合作，加强双边合作，以应对其认为是“任意”的美国关税。

根据中国外交部的声明，王毅是在与巴西总统首席顾问塞尔索·阿莫林通电话时发表上述言论的。

这位中国高级外交官强调，中国支持巴西“捍卫其发展权利，反对任意关税的霸凌行为”，因为将关税作为武器的做法违反了《联合国宪章》，并破坏了世界贸易组织（WTO）的规则。

王毅的评论是在美国总统唐纳德·特朗普最近决定对巴西进口商品征收50%的关税之后发表的。特朗普将这一举措描述为对巴西前总统雅伊尔·博索纳罗的“政治迫害”，博索纳罗被指试图推翻现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在2022年选举中的胜利结果。