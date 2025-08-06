1 天前
中国外交部长王毅周三表示，北京愿与巴西合作，加强双边合作，以应对其认为是“任意”的美国关税。
根据中国外交部的声明，王毅是在与巴西总统首席顾问塞尔索·阿莫林通电话时发表上述言论的。
这位中国高级外交官强调，中国支持巴西“捍卫其发展权利，反对任意关税的霸凌行为”，因为将关税作为武器的做法违反了《联合国宪章》，并破坏了世界贸易组织（WTO）的规则。
王毅的评论是在美国总统唐纳德·特朗普最近决定对巴西进口商品征收50%的关税之后发表的。特朗普将这一举措描述为对巴西前总统雅伊尔·博索纳罗的“政治迫害”，博索纳罗被指试图推翻现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在2022年选举中的胜利结果。
巴西总统卢拉·达席尔瓦周二宣布，巴西将利用包括世界贸易组织在内的一切可用资源，保护其利益免受美国新关税的影响。
卢拉在巴西利亚的一次活动中表示，“到2025年，我们将采取一切可能的措施，从世界贸易组织开始，捍卫我们的利益。”
他说道，“事实上，在美国政府更迭之前，巴西政府已经采取行动，加强对外贸易，为国内企业创造新的机会。”
自美国决定对巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯实施制裁以来，两国关系进一步紧张。德莫赖斯因调查与前总统博索纳罗有关的未遂政变而受到关注。