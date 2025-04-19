伊朗与美国将在罗马举行新一轮核谈判，试图解决双方因德黑兰核计划而持续数十年的僵局。这场谈判的背景是美国总统唐纳德·特朗普威胁称，如果外交手段失败，将采取军事行动。

伊朗外长阿巴斯·阿拉格希与特朗普的中东特使史蒂夫·维特科夫将在周六通过阿曼调解人间接谈判。这距离双方在马斯喀特举行的第一轮谈判仅一周时间，双方均将其描述为“建设性”的对话。

尽管如此，伊朗方面试图降低外界对快速达成协议的期望。此前，一些伊朗官员曾推测制裁可能很快被解除。伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊本周表示，他对谈判“既不过于乐观，也不过于悲观”。

特朗普在周五对记者表示：“我的目标很简单，就是阻止伊朗拥有核武器。他们不能拥有核武器。我希望伊朗能够伟大、繁荣、出色。”

特朗普在2018年第一任期内退出了伊朗与六大国于2015年达成的核协议，并重新对德黑兰实施严厉制裁。自今年1月重返白宫以来，他再次启动了对伊朗的“极限施压”政策。

华盛顿要求伊朗停止生产高浓缩铀，因为美国认为这些铀是为了制造核武器。伊朗则始终声称其核计划是和平用途，并表示愿意就限制核活动进行谈判，但前提是美国必须提供可靠的保证，不会像2018年那样再次违约。

自2019年以来，伊朗已经违反并远远超出了2015年协议对铀浓缩的限制，生产的铀库存远超西方认为民用能源计划所需的水平。

一位不愿透露姓名的伊朗高级官员在描述伊朗的谈判立场时表示，伊朗的底线包括绝不拆除铀浓缩离心机、完全停止铀浓缩或将浓缩铀库存减少到2015年协议规定的水平以下。

追求外交解决

伊朗还拒绝就其导弹等防御能力进行谈判。尽管德黑兰和华盛顿都表示致力于通过外交途径解决问题，但双方在这一持续了二十多年的争端上仍存在巨大分歧。

在上周的第一轮谈判结束时，维特科夫和阿拉格希曾短暂互动。然而，自2015年以来，两国官员尚未进行直接谈判，伊朗表示罗马的谈判也将通过阿曼调解人间接进行。

作为2015年核协议的签署方之一，俄罗斯表示愿意“协助、调解并发挥任何有利于伊朗和美国的作用”。