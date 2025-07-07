中国呼吁南亚地区稳定，并表示与巴基斯坦的防务和军事合作是“正常的”。

中国外交部发言人毛宁周一在北京举行的现场直播的新闻发布会上表示：“中巴传统上是友好邻邦，防务和军事合作是不针对任何第三国的正常合作。”

就印度和巴基斯坦因5月份边界导弹发射事件紧张局势升级后的中巴关系的提问，毛宁回答道：“在这个问题上，每个人的判断都不一样。”

发言人表示，印度和巴基斯坦是邻国，“彼此不能疏远”。他说：“我们支持两国通过对话协商妥善处理彼此分歧，共同维护地区和平稳定，中国将继续为此发挥建设性作用。”

与印度的关系

在谈到改善与新德里的关系时，毛宁表示：“中印关系正处于改善发展的关键时期，我们愿与印方共同努力，推动中印关系持续健康稳定发展。”

毛宁还指出，北京已就达赖喇嘛问题向新德里提交了抗议照会。

他说：“十四世达赖喇嘛是一个政治流亡者，长期从事反华分裂活动，试图在宗教的幌子下将西藏从中国分裂出去。”

中国称Tibet为“西藏”

发言人在讲话中表示：“印度应理解西藏问题的高度敏感性……印度应该信守在这些问题上对中国作出的承诺，应慎重行事，停止利用这一问题干涉中国内政。中国已经就此问题向印度提交了抗议照会。”

毛宁是在回答关于印度总理莫迪庆祝达赖喇嘛90岁生日的问题时发表上述声明的。新德里方面尚未对北京的最新声明作出回应。