华人世界
3分钟阅读
中国：与巴基斯坦的军事联系是常规合作的一部分
中国外交部表示，巴基斯坦和印度“密不可分”，中国“支持”两国对话。
中国：与巴基斯坦的军事联系是常规合作的一部分
FILE - Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning speaks during a press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Aug. 19, 2024. / AP
2025年7月7日

中国呼吁南亚地区稳定，并表示与巴基斯坦的防务和军事合作是“正常的”。

中国外交部发言人毛宁周一在北京举行的现场直播的新闻发布会上表示：“中巴传统上是友好邻邦，防务和军事合作是不针对任何第三国的正常合作。”

就印度和巴基斯坦因5月份边界导弹发射事件紧张局势升级后的中巴关系的提问，毛宁回答道：“在这个问题上，每个人的判断都不一样。”

发言人表示，印度和巴基斯坦是邻国，“彼此不能疏远”。他说：“我们支持两国通过对话协商妥善处理彼此分歧，共同维护地区和平稳定，中国将继续为此发挥建设性作用。”

与印度的关系

在谈到改善与新德里的关系时，毛宁表示：“中印关系正处于改善发展的关键时期，我们愿与印方共同努力，推动中印关系持续健康稳定发展。”

毛宁还指出，北京已就达赖喇嘛问题向新德里提交了抗议照会。

他说：“十四世达赖喇嘛是一个政治流亡者，长期从事反华分裂活动，试图在宗教的幌子下将西藏从中国分裂出去。”

中国称Tibet为“西藏”

发言人在讲话中表示：“印度应理解西藏问题的高度敏感性……印度应该信守在这些问题上对中国作出的承诺，应慎重行事，停止利用这一问题干涉中国内政。中国已经就此问题向印度提交了抗议照会。”

毛宁是在回答关于印度总理莫迪庆祝达赖喇嘛90岁生日的问题时发表上述声明的。新德里方面尚未对北京的最新声明作出回应。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us